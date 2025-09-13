Почувствовать себя Джиджи Хадид и Марго Робби: этот оттенок волос становится хитом осени-2025
- Оттенок "Biscotti Blonde" сочетает теплые карамельные тона с прохладными светлыми бликами, создавая естественный и изысканный образ.
- Этот цвет уже стал популярным среди знаменитостей. Его выбирают Джиджи Хадид, Дженнифер Лопес, Марго Робби.
Этой осенью модные стилисты обращают внимание на яркий тренд в цвете волос. Речь идет о "Biscotti Blonde".
Эксперты обещают, что он позволит сэкономить время и деньги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Почему стоит выбрать оттенок волос "Biscotti Blonde"?
Тенденция цвета волос "Biscotti Blonde" стремительно набирает популярность, вдохновлена классическим итальянским печеньем. Этот оттенок искусно сочетает теплые карамельные тона с едва заметными прохладными светлыми бликами, создавая в результате естественный и изысканный образ.
Джей Ло уже попробовала трендовый оттенок волос / Фото Pinterest
Эксперты по красоте объясняют популярность "Biscotti Blonde" его роскошным внешним видом и практичностью в уходе. Цвет отличается гармоничным сочетанием карамельных, ванильных и медовых оттенков, которые плавно переходят в темные натуральные корни. Этот многомерный тон сводит к минимуму необходимость частых визитов в салон для коррекции цвета.
Профессионалы бьюти-индустрии утверждают, что этот оттенок – не зависит от сезона. Он прекрасно улавливает свет зимой и сияет под летним солнцем, подчеркивая любую прическу. Знаменитости, такие как Дженнифер Лопес, Марго Робби и Джиджи Хадид, уже облюбовали этот оттенок.
Марго Робби с оттенком волос "Biscotti Blonde" / Фото Pinterest
Более того, "Biscotti Blonde" легко адаптируется для различных случаев: от повседневной носки до профессиональной деятельности и вечерних выходов в свет. Его универсальный шарм не требует специального гардероба или тщательно подобранной косметики.
Какой еще цвет тоже в тренде осенью?
- Новый трендовый оттенок волос осени 2025 года – "Smoked Suede Brunette", сочетающий насыщенные коричневые тона с дымчатыми нотками.
- Этот оттенок требует минимального ухода, подходит для разных типов волос и дополняет современные тенденции минимализма.
