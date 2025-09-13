Этой осенью модные стилисты обращают внимание на яркий тренд в цвете волос. Речь идет о "Biscotti Blonde".

Эксперты обещают, что он позволит сэкономить время и деньги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Почему стоит выбрать оттенок волос "Biscotti Blonde"?

Тенденция цвета волос "Biscotti Blonde" стремительно набирает популярность, вдохновлена классическим итальянским печеньем. Этот оттенок искусно сочетает теплые карамельные тона с едва заметными прохладными светлыми бликами, создавая в результате естественный и изысканный образ.



Джей Ло уже попробовала трендовый оттенок волос / Фото Pinterest

Эксперты по красоте объясняют популярность "Biscotti Blonde" его роскошным внешним видом и практичностью в уходе. Цвет отличается гармоничным сочетанием карамельных, ванильных и медовых оттенков, которые плавно переходят в темные натуральные корни. Этот многомерный тон сводит к минимуму необходимость частых визитов в салон для коррекции цвета.

Профессионалы бьюти-индустрии утверждают, что этот оттенок – не зависит от сезона. Он прекрасно улавливает свет зимой и сияет под летним солнцем, подчеркивая любую прическу. Знаменитости, такие как Дженнифер Лопес, Марго Робби и Джиджи Хадид, уже облюбовали этот оттенок.



Марго Робби с оттенком волос "Biscotti Blonde" / Фото Pinterest

Более того, "Biscotti Blonde" легко адаптируется для различных случаев: от повседневной носки до профессиональной деятельности и вечерних выходов в свет. Его универсальный шарм не требует специального гардероба или тщательно подобранной косметики.

Какой еще цвет тоже в тренде осенью?