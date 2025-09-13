Укр Рус
Lady Бьюти-тренды Почувствовать себя Джиджи Хадид и Марго Робби: этот оттенок волос становится хитом осени-2025
13 сентября, 09:40
2

Почувствовать себя Джиджи Хадид и Марго Робби: этот оттенок волос становится хитом осени-2025

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Оттенок "Biscotti Blonde" сочетает теплые карамельные тона с прохладными светлыми бликами, создавая естественный и изысканный образ.
  • Этот цвет уже стал популярным среди знаменитостей. Его выбирают Джиджи Хадид, Дженнифер Лопес, Марго Робби.

Этой осенью модные стилисты обращают внимание на яркий тренд в цвете волос. Речь идет о "Biscotti Blonde".

Эксперты обещают, что он позволит сэкономить время и деньги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также С ноткой элегантности и небрежности: самая модная стрижка осени-2025, которая подходит всем

Почему стоит выбрать оттенок волос "Biscotti Blonde"?

Тенденция цвета волос "Biscotti Blonde" стремительно набирает популярность, вдохновлена классическим итальянским печеньем. Этот оттенок искусно сочетает теплые карамельные тона с едва заметными прохладными светлыми бликами, создавая в результате естественный и изысканный образ.


Джей Ло уже попробовала трендовый оттенок волос / Фото Pinterest

Эксперты по красоте объясняют популярность "Biscotti Blonde" его роскошным внешним видом и практичностью в уходе. Цвет отличается гармоничным сочетанием карамельных, ванильных и медовых оттенков, которые плавно переходят в темные натуральные корни. Этот многомерный тон сводит к минимуму необходимость частых визитов в салон для коррекции цвета.

Профессионалы бьюти-индустрии утверждают, что этот оттенок – не зависит от сезона. Он прекрасно улавливает свет зимой и сияет под летним солнцем, подчеркивая любую прическу. Знаменитости, такие как Дженнифер Лопес, Марго Робби и Джиджи Хадид, уже облюбовали этот оттенок.


Марго Робби с оттенком волос "Biscotti Blonde" / Фото Pinterest

Более того, "Biscotti Blonde" легко адаптируется для различных случаев: от повседневной носки до профессиональной деятельности и вечерних выходов в свет. Его универсальный шарм не требует специального гардероба или тщательно подобранной косметики.

Какой еще цвет тоже в тренде осенью?

  • Новый трендовый оттенок волос осени 2025 года – "Smoked Suede Brunette", сочетающий насыщенные коричневые тона с дымчатыми нотками.
  • Этот оттенок требует минимального ухода, подходит для разных типов волос и дополняет современные тенденции минимализма.

Частые вопросы

Почему оттенок волос 'Biscotti Blonde' становится популярным?

Оттенок волос 'Biscotti Blonde' набирает популярности благодаря своему роскошному внешнему виду и практичности в уходе – он сочетает теплые карамельные тона с прохладными светлыми бликами, создавая естественный и изысканный образ.

Какие знаменитости уже попробовали оттенок 'Biscotti Blonde'?

Среди знаменитостей, которые уже попробовали оттенок 'Biscotti Blonde', есть Дженнифер Лопес, Марго Робби и Джиджи Хадид – этот оттенок подчеркивает их прически и прекрасно улавливает свет.

Какой еще оттенок волос в тренде этой осенью?

Кроме 'Biscotti Blonde', в тренде осени 2025 года также оттенок 'Smoked Suede Brunette', который сочетает насыщенные коричневые тона с дымчатыми нотками и требует минимального ухода.