Эта стрижка идеально подойдет тем, кто стремится к минимуму ухода и максимум комфорта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Почему французский боб – особая стрижка?

Стрижка, что обычно заканчивается на уровне или чуть выше подбородка, создает четкий контур лица, который улучшает общий вид. Этот клиновидный силуэт не только добавляет волосам визуальной густоты, но и концентрирует объем в тех зонах, которые делают лицо более привлекательным, эффективно выделяя скулы и линию подбородка, придавая утонченности.



Французский боб – стрижка, которая подходит практически всем / Фото Pinterest

Эта прическа универсальная и адаптивная, поэтому подходит почти для всех типов волос. Она особенно выгодна обладательницам тонких волос, поскольку добавляет объема, а обладательницам густых волос придает ощущение легкости.

Стрижка может быть уложена с челкой или без нее, а также как прямо, так и слегка асимметрично. Эта стрижка особенно эффектно смотрится на волнистых или слегка вьющихся волосах, где каждое движение способствует динамичному и текстурированному виду.

Как укладывать французский боб?

Важен расслабленный подход. Стилисты предлагают либо дать волосам высохнуть естественным путем, или использовать фен на низкой температуре, наклонив голову вниз, чтобы увеличить прикорневой объем.



Как укладывать французский боб / Фото Pinterest

Использование расчески может быть ненужным, поскольку пальцами можно разделить пряди, сохранив их естественную форму.

Для тех, кто стремится к едва заметной волне, рекомендуется нанести легкий спрей с морской солью или текстурированный мусс.

