Сейчас в топе по популярности стрижки со слоями волос, которые обрамляют лицо, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Такие прически делают стрижку визуально более объемной, с определенной легкостью и непринужденным шармом.

Читайте также Самые модные окрашивания на осенний сезон: известный парикмахер рассказала, что сейчас в тренде

Как выглядит инстаграмная стрижка осени?

Стилисты советуют обратить внимание на стрижку, кончики верхнего слоя которой заканчиваются у подбородка и направлены к лицу, а пряди вокруг скул создают плавные дуги. Такая скульптурная форма подчеркивает черты лица и обеспечивает живой объем.

Специалисты отмечают, что стрижка хорошо подходит для прямых и волнистых волос. Для укладки можно воспользоваться стайлером, феном или брашем. Каждую прядь надо тщательно просушивать перед нанесением стайлингового средства, чтобы получить выразительную округлую форму.

Чтобы всегда иметь ухоженный и красивый вид, нужно уделить внимание укладке и подчеркнуть текстуру стрижки. Довольно красиво выглядят прически с челкой-шторкой, которая до сих пор сохраняет популярность и не выходит из моды.

Челка-шторка подходит многим женщинам и может быть адаптирована под различные текстуры волос. Специалисты советуют челку тем девушкам, которые хотят освежить образ, но боятся делать кардинальные изменения.

Какой цвет волос является самым красивым на осень?