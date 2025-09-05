Челка-шторка считается самой популярной уже несколько лет подряд и не сдает своих позиций, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Какая челка в моде в этом году?

Челка является универсальной, поэтому подойдет многим молодым девушкам и старшим женщинам. Если это удлиненный вариант шторки, то ее лучше разделять посередине или сбоку, чтобы она хорошо обрамляла лицо. Челка способна подстроиться под текстуру волос и стать легкой и незаметной.

При желании, ее можно сделать густой, акцентной, объемной и многослойной. Подходит такая челка многим, поэтому важно лишь подобрать правильную длину и густоту под форму лица и стрижку.

Парикмахеры советуют длинную челку делать до волос ниже плеч, а плотный вариант уже удачно сочетается с текстурной стрижкой шегги. Воссоздать идеальную удлиненную челку-шторку будет труднее только тем, у кого вьющиеся волосы.

Укладывать челку стоит брашем или стайлером. Нужно лишь легко подкрутить изгибы в направлении от лица. Челку уже длительное время носит французская инфлюенсерка Жюли Феррери, актрисы Дейзи Эдгар-Джонс, Дженна Ортега и многие другие.

Какие короткие стрижки будут в моде осенью?