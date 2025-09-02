Американская актриса Кеке Палмер выбирает для себя ультракороткий вариант с боковым пробором и мягкими волнами, а Эмма Стоун делает выбор в сторону небрежной прически в стиле бохо, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Чем популярна стрижка пикси?

Стрижка пикси является культовой, поэтому может найти лучшее время для актуальности в любой сезон. Модель Айрис Ло экспериментирует с короткими волосами и пробует различные укладки – от мокрого эффекта до гладкой прически.

Но этой осенью особенно популярным будет именно медное пикси. Оттенок улавливает хорошо свет, поэтому сияет и привлекает внимание. А когда этот цвет нанесен на короткую стрижку пикси, то это сразу добавляет свежести, современности и выразительности.

Стоит учесть, что медный оттенок имеет роскошный вид, который требует тщательного ухода. Правильный оттенок зависит от подтона кожи. Теплый гармонично сочетается с огненно-золотыми оттенками. Холодный лучше всего сочетается с розово-медным или янтарным цветом.

Очень важно в таком образе найти баланс, чтобы оттенок подчеркивал черты, а не доминировал.

Для тех, кто решится на медный цвет, нужно помнить несколько важных правил. Волосы нужно мыть не слишком часто и избегать прямого солнечного света.

Рекомендовано сделать ставку на шампунь без сульфатов. Волосы желательно мыть прохладной водой и пользоваться специальными масками для окрашенных волос.

Как понять, подходит ли медный оттенок?

Если ваша кожа имеет желтоватый, персиковый или золотистый оттенок, то краски для волос с красным (теплым) подтоном вам подойдут лучше всего. При чем, яркость цвета в этом случае не имеет никакого значения.

Как определить теплый подтон?

Теплые оттенки волос имеют желтую, золотистую или медную основу. Это цвета, которые "отдают теплом" – имеют красный подтон. К таким можно отнести: медовые, карамельные, рыжие, каштановые оттенки.