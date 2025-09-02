Звездный стилист Клара Пьорвис подчеркнула, что правильно подобранная короткая стрижка может освежить внешний вид женщины, и придать ей ощущение молодости и уверенности в себе. О трендовых коротких прическах для женщин в возрасте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Parade.

Какую короткую стрижку выбрать женщине 60+?

Французский боб

Французский боб остается вневременной прической, которая не теряет своей актуальности. Она характеризуется мягкими прядями на концах и челкой, которая плавно переходит в пряди у скул. Стрижка прекрасно обрамляет лицо.

Она особенно выгодна для тех, у кого тонкие или редкие волосы, поскольку меньшая длина обеспечивает легкий и приподнятый вид, а слои создают иллюзию дополнительного объема.



Французский боб – вечная классика / Фото Pinterest

Пикси

Стрижка пикси стала популярной среди тех, кто ищет смелый и стильный образ, который требует минимального ухода. Она не только добавляет объема макушке, но и создает иллюзию более густых волос. Универсальность – особая черта стрижки, поскольку она дополняет разнообразные формы лица, включая круглые, квадратные, овальные и сердцевидные.



Крис Дженнер любит стрижку пикси / Фото Pinterest

Длинный боб

Возраст не является препятствием для того, чтобы носить длинные волосы. Важно, чтобы было комфортно. Одним из популярных вариантов является длинное каре, которое так любит актриса Джулианна Мур.

Эта универсальная прическа предлагает длину без сложностей в уходе. Идеально подходит для тех, кто имеет густые, послушные волосы. Длинный боб не только легко укладывается, но и излучает элегантность.

Классический боб

Классическая стрижка для тех, кто стремится подчеркнуть структуру лица. Прическа подчеркивает форму лица и линию подбородка, эффективно привлекая внимание к глазам.

Эксперты рекомендуют плавный срез, который опускается вдоль подбородка или чуть ниже, чтобы добавить лицу четкости. Чтобы достичь полированного завершения – высушите волосы круглой щеткой или слегка разгладьте плойкой.



Классический боб – всегда удачная стрижка для женщин 60+ / Фото Pinterest

Какие стрижки лучшие на осень-2025?

Модными прическами осени будут различные вариации боба, челка, динамический боб, шегги со слоями, гладкая укладка, теплый блонд и слои в стиле 90-х годов.

Вариантов на новый сезон есть много, поэтому каждый найдет что-то для себя.