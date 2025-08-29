Именно с ней актриса появилась на премьере фильма "Исповедь подростковой королевы драмы" в 2004-м. И этой осенью она возвращается в моду, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какая стрижка из 2000-х будет модна этой осенью?

Культовая стрижка эпохи имела челку, искусно разделенную и уложенную с помощью круглой щетки с закрученными внутрь локонами. Слои начинались от подбородка и каскадом спадали вниз, а определяющей характеристикой прически Лохан был объем на макушке.

Этот образ стал символическим для тренда "bump it", который доминировал в то время. Остальные волосы были подкручены с помощью щипцов для завивки, создавая разительный контраст между объемными корнями и элегантно очерченными волнами, что подчеркивали многослойную стрижку.

На волне ностальгии эта стрижка имеет шанс стать популярной уже этой осенью. Так, Селена Гомес, уже вызвала интерес своей вирусной стрижкой в стиле 90-х, которую она продемонстрировала в прошлом месяце. Это доказывает то, что мода циклична, и то, что когда-то носили тинейджерки с плакатов, снова вожделенное в салонах.

Если хотите повторить образ Лохан, попросите у мастера длинные волосы с мягкими слоями от уровня подбородка, легкое текстурирование у лица и естественный подвижный силуэт,

– советует стилист Франсиско Иглесиас.

Такая стрижка подходит большинству форм лица и добавляет объема даже тонким волосам.

Яркий рыжий оттенок, который прославил Линдси, может подходить не всем оттенкам кожи. Хотя он излучает роскошь на светлом цвете лица, брюнеткам лучше выбирать глубокие шоколадные оттенки с едва заметным вишневым подтоном.

Какие стрижки лучшие на осень-2025?

Модными прическами осени будут различные вариации боба, челка, динамический боб, шегги со слоями, гладкая укладка, теплый блонд и слои в стиле 90-х годов.

Вариантов на новый сезон есть много, поэтому каждый найдет что-то для себя.