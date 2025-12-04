Эти оттенки будут без четких границ, поэтому волосы будут выглядеть безупречно, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Такое окрашивание уже покорило модные показы и красные дорожки.
Как выглядит модное окрашивание?
Самыми популярными техниками годами оставались балаяж и мелирование, однако бьюти-тренды не стоят на месте. В последнее время женщины все больше стремятся к максимально естественному цвету и отсутствию резких переходов. Поэтому эксперты прогнозируют, что в 2026 году плавленый цвет станет главным трендом в салонах.
Колористы говорят, что техника создает ощущение дорогого и естественного цвета волос. В ней нет контрастов, а наоборот – оттенки друг в друга выглядят так, будто растут естественно.
На светлых волосах Color Melting устраняет эффект отросших корней и добавляет воздушности.
На темных и коричневых оттенках техника позволяет мягко вводить теплые или холодные переливы, чтобы усилить глубину цвета.
Для женщин зрелого возраста техника визуально смягчает черты и делает лицо моложе.
В отличие от балаяжа, где заметна граница между темной основой и светлой длиной, Color Melting создает непрерывный градиент. Переход настолько мягкий, что его крайне трудно отследить.
Новая техника окрашивания волос: смотрите видео
Техника хорошо смотрится не только на длинных прядях волос, но и на коротких стрижках, добавляя им объема и глубины. На волнистых волосах свет подчеркнет каждый тон, создавая эффект естественно выгоревших волос.
Колористы говорят, что особенно красиво техника будет раскрываться на холодном мучном блонде, масляно-карамельном, орехово-коричневом и медно-золотом оттенке.
Для тех, кто кроме цвета волос хочет обновить еще и прическу, советуем обратить на несколько вариантов для овального лица, пишет Who What Wear. Овальное лицо подходит для различных причесок, таких как лонг-боб, многослойность, челка, текстурный пикси и шегги до плеч. Эти прически подчеркивают структуру лица, добавляют сбалансированности и могут иметь современный и смелый вид.
Какие еще стрижки можно сделать?
Короткое каре является главным трендом осени, отмечается своей элегантностью и легкостью в уходе. Эта стрижка универсальная, подходит для различных типов пробора и может быть дополнена естественным макияжем.
Женщины после 60 лет чаще выбирают короткие стрижки из-за потери объема волос с возрастом. Асимметричный боб, классическое пикси и классический боб – это стрижки, которые омолаживают и легко ухаживать за ними.