Парикмахеры среди всех возможных причесок нашли несколько вариантов, которые лучше всего подойдут 60-летним женщинам, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Правильно подобранная стрижка освежит образ и даже станет легкой в уходе.

Какие стрижки сделать после 60 лет?

Асимметричный боб

Эта стрижка лучше всего подойдет для вьющихся или волнистых волос. Прическа создаст легкий объем и подчеркнет текстуру волос. За короткой стрижкой легко ухаживать, поэтому это достаточно хороший вариант для 60-летних женщин.



Стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Классическое пикси

Пикси помогает четко открыть лицо и подчеркнуть черты. Стрижка легкая в уходе и визуально омолаживает, а еще делает акцент на лице, а не на длине волос.



Стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

Классический боб

Для тех, кто не любит совсем короткие волосы, советуем обратить внимание на классический боб. Стрижка подойдет для женщин, которые имеют мягкие волны. Благодаря прическе удастся придать объем у корней и получить опрятный и современный вид.



Стрижки для женщин после 60 лет / Фото Pinterest

