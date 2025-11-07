Определенные хитрости для волос могут значительно облегчить нам жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Как быстро увеличить объем волос?

Трюк для большего объема волос открыл инфлюенсер Бретман Рок. Его видеоролик собрал несколько миллионов лайков, поэтому все девушки начали повторять после него лайфхак, который действительно является достаточно действенным.

Лайфхак для увеличения объема: смотрите видео

Для создания впечатляющей укладки даже не придется посещать парикмахерскую. Нужно лишь иметь хороший текстурирующий спрей, чтобы повторить трюк дома или даже в офисе перед важной встречей.

Создать объем очень просто. Нужно лишь отделить пряди волос у корня, поднять его, а потом сбрызнуть спреем для текстурирования или объема. В таком положении прядь нужно подержать несколько секунд и отпустить. Этот простой трюк поможет волосам выглядеть пышнее и объемнее.

Простой трюк создания объема: смотрите видео

Для лучших результатов, средство нужно распылять на корень волос, потому что именно в этом месте нужно создать эффект лифтинга. Этот трюк подойдет для дней, когда волосы не в лучшем состоянии. Текстурный спрей вернет прядям ощущение свежести.

Глянец Vogue France пишет, что самыми модными стрижками осени считается кудрявое пикси, боб, волчья стрижка и длинные волосы, как у Деми Мур. Именно на такой длине волос можно создавать шикарные локоны и делать эффектный объем.

