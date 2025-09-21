Почему-то осень считают лучшим временем для трансформаций, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Осенние цвета становятся теплее и глубже, поэтому именно в эту пору хочется такого тона волос, чтобы он подчеркивал индивидуальность. Стилисты определили несколько главных оттенков, которые будут в центре внимания этой осенью.

Какие оттенки волос будут в моде осенью?

Золотисто-медный оттенок

Этот оттенок для Эммы Стоун специально создала колористка Трейси Каннингем. Цвет является универсальным и подходит девушкам с разным цветом волос – блондинкам, шатенкам или рыжим. Цвет придаст волосам теплых и пряных оттенков.

Глубокий и мягкий каштановый оттенок

Цвет подойдет женщинам с темными волосами, которые хотят сделать его еще более выразительным. Оттенок является насыщенным и теплым, с легкими переливами.

Медовый блонд в стиле Old Money

Благородный блонд имеет теплые нотки со смягченными нежными медовыми оттенками. Подойдет для обладательниц пепельного блонда, которые хотят более теплого оттенка.

Норковый мокко

В этом оттенке наблюдается баланс теплого и холодного каштана. Оттенок как будто сочетает в себе цвет кофе и меха норки. Стилисты говорят, что цвет не слишком холодный и не слишком теплый, но выразительный и насыщенный.

Черепаховый каштан

Коричневый цвет с бежевыми переливами напоминает черепаховый узор – от темных корней до светлых бликов по длине. Выглядит такой оттенок дорого и непринужденно.

Эспрессо-каштан

Глубокий коричневый оттенок с медным подтоном напоминает цвет чашки эспрессо. В основе – медно-рыжая гамма, которая раскрывается при свете и добавляет волосам яркости.

Какие стрижки в моде в этом году?