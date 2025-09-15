В центре внимания этого сезона будут стрижки, которые способны придать элегантности, а главное – подойдут для женщин всех возрастов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Все прически легкие в уходе, поэтому подойдут молодым девушкам и старшим женщинам.

Какие стрижки в моде в этом сезоне?

Челка-шторка

Удлиненная челка, которая распределяется посередине лба идеально подходит для всех типов и длины волос.

Бикси

Стрижка остается одинаково актуальной среди молодежи или зрелых женщин. Короткая прическа подойдет для тех, кто всегда хотел короткой смелой стрижки. Осень – идеальная пора для радикально коротких причесок.

Тринити

Эта короткая стрижка набирает популярности последние несколько месяцев. Прическа является гибридной, поэтому сочетает в себе боб, шег и пикси.

Мини-муллет

Французское издание Vogue отмечает, что осенью в моде будет еще и стрижка мини-мулетт. Она достаточно короткая, поэтому к ней стоит прибегать тем, кто хочет минимального ухода за волосами.

Шегги

Стрижка с легкой небрежностью, с многослойными прядями добавляет образу нотки ретро и бунтарства.

Какие прически осени являются лучшими?