У центрі уваги цього сезону будуть стрижки, які здатні надати елегантності, а головне – підійдуть для жінок різного віку, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Усі зачіски легкі в догляді, тому пасуватимуть молодим дівчатам та старшим жінкам.

Які стрижки в моді цього сезону?

Чубчик-шторка

Подовжений чубчик, який розподіляється посередині чола ідеально підходить для всіх типів та довжини волосся.

Біксі

Стрижка залишається однаково актуальною серед молоді чи зрілих жінок. Коротка зачіска підійде для тих, хто завжди хотів короткої сміливої стрижки. Осінь – ідеальна пора для радикально коротких зачісок.

Трініті

Ця коротка стрижка набирає популярності останні кілька місяців. Зачіска є гібридною, тож поєднує в собі боб, шег та піксі.

Міні-муллет

Французьке видання Vogue зазначає, що восени в моді буде ще й стрижка міні-мулетт. Вона досить коротка, тому до неї варто вдаватися тим, хто хоче мінімального догляду за волоссям.

Шеггі

Стрижка з легкою недбалістю, з багатошаровими пасмами додає образу нотки ретро та бунтарства.

Які зачіски осені є найкращими?