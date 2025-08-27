В холодное время года стилисты прогнозируют бум на короткие стрижки, пишет 24 Канал со ссылкой на TZR. Часто короткую длину выбирают на лето, впрочем осенью мода на короткую прическу все же продолжится.

Какую прическу выбрать на осень?

В тренде этой осенью останется классическая стрижка каре, текстурированная прическа с обрамлением волос, объем, челка и тому подобное.

Классический боб

Боб с четким срезом подходит к разным типам волос и делает прическу более структурированной. Классический боб является идеальным выбором для тех, кто не хочет много времени тратить на укладку. Стрижка хорошо подходит для прямых или волнистых волос.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

V-образный срез

Стилисты говорят, что в моде будет срез в форме буквы V на затылке. Стрижка должна быть такой, чтобы дополняться слоями, которые обрамляют лицо. Прическа будет иметь объем, который понадобится всем, кто имеет редкие и тонкие волосы.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Прямая структурированная стрижка

Четкий срез всегда делает волосы идеально ухоженными, а деликатные слои придадут прическе легкости. Стрижка подойдет всем, кто хочет сохранить длину волос, но при этом освежить вид.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Шегги с челкой

Такая стрижка из 70-х годов подойдет для всех, кто хочет добавить образу свежести. Стрижка является непринужденной, добавляет объема и подойдет для всех, кто хочет иметь естественную укладку без дополнительных усилий.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Структурированные слои

Мягкие кончики создадут желаемый объем. Прическа подойдет девушкам, которые любят гламурные образы в стиле нулевых.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

К слову, стилисты рекомендуют несколько стрижек для 50-летних женщин с круглым лицом, включая косую челку, удлиненный боб, объемная укладка и текстурированное пикси.