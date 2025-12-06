Все, что касается роста волос – это работа корня, находящегося глубоко в коже головы, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. В фолликуле образуются клетки новых волос, поэтому именно оттуда они выталкиваются наружу.

Но оказывается, что если растение уже выросло над поверхностью кожи, то стрижка кончиков не может повлиять на корень и ускорить процесс роста.

Почему кажется, что после стрижки волосы растут быстрее?

Волосы всегда растут с одинаковой скоростью, но мы по-разному воспринимаем их длину. Когда кончики посеченные, то начинают ломаться и "съедают" длину снизу. Поэтому волосы могут расти, но длина не увеличивается.



Подрезанные кончики улучшают вид волос / Фото Pinterest

А вот после стрижки ситуация меняется. Исчезают сухие и ломкие частицы и длина перестает восстанавливаться. Нам кажется, что они начинают расти, а на самом деле – они просто перестали ломаться.

После стрижки волосы становятся легкими, более объемными и лучше держат форму. То есть стрижка помогает сохранить длину, а не создать ее. В среднем кончики нужно подстригать каждые 3 месяца. Если вы пользуетесь плойкой или феном, то интервал может быть короче.

Для тех, у кого густые волосы, парикмахеры советуют несколько стрижек, которые придадут прическе легкости, пишет Cosmopolitan. Парикмахеры рекомендуют прореживать густые волосы для более легкого вида и избежания эффекта тяжести. Среди лучших стрижек для густых волос – Box bob, длинная многослойная стрижка, Hush cut, итальянский боб и стрижка в стиле Рэйчел из "Друзей".

