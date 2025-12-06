Усе, що стосується росту волосся – це робота кореня, що знаходиться глибоко в шкірі голови, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. У фолікулі утворюються клітини нового волосся, тож саме звідти воно виштовхується назовні.

Та виявляється, що якщо рослина вже виросла над поверхнею шкіри, то стрижка кінчиків не може вплинути на корінь та прискорити процес росту.

Чому здається, що після стрижки волосся росте швидше?

Волосся завжди росте з однаковою швидкістю, але ми по-різному сприймаємо його довжину. Коли кінчики посічені, то починають ламатися й "з’їдають" довжину знизу. Тому волосся може рости, але довжина не збільшується.



Підрізані кінчики покращують вигляд волосся / Фото Pinterest

А от після стрижки ситуація змінюється. Зникають сухі та ламкі частинки й довжина перестає відновлюватися. Нам здається, що воно починає рости, а насправді – воно просто перестало ламатися.

Після стрижки волосся стає легким, об’ємнішим та краще тримає форму. Тобто стрижка допомагає зберегти довжину, а не створити її. У середньому кінчики потрібно підстригати кожних 3 місяці. Якщо ви користуєтеся плойкою чи феном, то інтервал може бути коротшим.

Для тих, у кого густе волосся, перукарі радять кілька стрижок, які нададуть зачісці легкості, пише Cosmopolitan. Перукарі рекомендують проріджувати густе волосся для легшого вигляду та уникнення ефекту важкості. Серед найкращих стрижок для густого волосся – Box bob, довга багатошарова стрижка, Hush cut, італійський боб та стрижка у стилі Рейчел з "Друзів".

