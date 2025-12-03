На Миколая завжди хочеться здивувати близьку людину чимось особливим, пише 24 Канал. Чоловічі парфуми – ідеальний варіант. Це практичний подарунок, який буде використовуватися завжди.

Кожен чоловік має свої парфумерні вподобання: комусь подобаються свіжі аромати, хтось тягнеться до деревних нот, а комусь – імпонують насичені східні композиції. Втім, є хороша новина – існують універсальні й трендові варіанти, які подобаються більшості чоловіків, тож стануть вдалим сюрпризом на подарунок, коли ви вагаєтеся з вибором.

Які парфуми подарувати чоловіку на Миколая?

Paco Rabanne 1 Million

Парфум має виразний запах – солодкуватий, з відтінком прянощів та фруктів. У композиції відчувається горіх, зелена слива та солодкі акорди. Часто цей аромат вибирають для вечірніх виходів.



Парфуми на Миколая для чоловіків / Фото Pinterest

YSL Y

Аромат є свіжим та універсальним. Спочатку запах відкривається яблуком та імбирем, а далі переходить до герані та легких димних акцентів. База складається з деревини та мускусу. Парфум ідеально підходить для денного використання.



Versace Eros

Цей парфум є свіжим, солодким та дещо солонуватим. У верхніх нотах відчувається бергамот, лайм та мандарин. У серці присутні амброві, пряні та солодкі акорди, а база складається з мускусу та деревини. Аромат ідеально підходить для вечірніх прогулянок та побачень.



Giorgio Armani Acqua di Gio

Аромат є класикою серед свіжих парфумів. Він має легкий та дещо морський запах бризу. Нотки асоціюються з морем та сіллю, а ще відчуваються цитрусові та трав’яні акорди. Підходить для щоденного використання.



Ralph Lauren Polo Black

Парфум має теплий, м’який запах з солодкувато-димним акордом. У ньому поєднуються цитрусові ноти з деревними та пряними запахами. Підходить для прохолодної погоди для впевненого, але спокійного чоловіка.



До слова, є ще кілька чоловічих парфумів, які обожнюють жінки, пише Cosmopolitan. Серед чоловічих парфумів, які зачаровують з перших нот, є TOM FORD, BOIS PACIFIQUE з солоною амброю та перченим ладаном. Парфуми CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL поєднує інжир та сандал для брутального й спокусливого аромату.

