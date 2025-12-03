На Николая всегда хочется удивить близкого человека чем-то особенным, пишет 24 Канал. Мужские духи – идеальный вариант. Это практичный подарок, который будет использоваться всегда.

Каждый мужчина имеет свои парфюмерные предпочтения: кому-то нравятся свежие ароматы, кто-то тянется к древесным нотам, а кому-то – импонируют насыщенные восточные композиции. Впрочем, есть хорошая новость – существуют универсальные и трендовые варианты, которые нравятся большинству мужчин, поэтому станут удачным сюрпризом на подарок, когда вы сомневаетесь с выбором.

Какие духи подарить мужчине на Николая?

Paco Rabanne 1 Million

Парфюм имеет выразительный запах – сладковатый, с оттенком пряностей и фруктов. В композиции чувствуется орех, зеленая слива и сладкие аккорды. Часто этот аромат выбирают для вечерних выходов.



YSL Y

Аромат является свежим и универсальным. Сначала запах открывается яблоком и имбирем, а дальше переходит к герани и легким дымным акцентам. База состоит из древесины и мускуса. Парфюм идеально подходит для дневного использования.



Versace Eros

Этот парфюм является свежим, сладким и несколько солоноватым. В верхних нотах чувствуется бергамот, лайм и мандарин. В сердце присутствуют амбровые, пряные и сладкие аккорды, а база состоит из мускуса и древесины. Аромат идеально подходит для вечерних прогулок и свиданий.



Giorgio Armani Acqua di Gio

Аромат является классикой среди свежих духов. Он имеет легкий и несколько морской запах бриза. Нотки ассоциируются с морем и солью, а еще чувствуются цитрусовые и травяные аккорды. Подходит для ежедневного использования.



Ralph Lauren Polo Black

Парфюм имеет теплый, мягкий запах со сладковато-дымным аккордом. В нем сочетаются цитрусовые ноты с древесными и пряными запахами. Подходит для прохладной погоды для уверенного, но спокойного мужчины.



К слову, есть еще несколько мужских духов, которые обожают женщины, пишет Cosmopolitan. Среди мужских духов, которые завораживают с первых нот, есть TOM FORD, BOIS PACIFIQUE с соленой амброй и перченым ладаном. Духи CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL сочетает инжир и сандал для брутального и соблазнительного аромата.

