Каждый год на парфюмерной арене появляются новые ароматы, но вместе с тем бренды делают перевыпуск культовых запахов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
Для тех, кто ищет аромат на подарок, советуем выбрать духи 2025 года, наполнены актуальными нотками, которые уже давно понравились многим женщинам.
Какие духи подарить на Николая?
Dior – Rose Star
Известный парфюмер в этом аромате добавил к запаху розы специи, лимонную свежесть и глубокий мускус. Парфюм имеет невероятный запах, который способен перенести куда-то в Париж.
Лучшие духи 2025 года / Фото Pinterest
Gucci – Flora Gorgeous Gardenia Intense
Идеальный аромат для тех, кто любит запах гардении, мандарина и сандалового дерева. Композиция довольно свежая и легкая, поэтому прекрасно подойдет женщинам, которым не подходят громкие ароматы.
Yves Saint Laurent – Libre L'Eau Nue
Аромат наполнен запахом зеленого мандарина, бергамота и цветка апельсина. Парфюм чистый и почти кожаный.
Tom Ford – Black Orchid
Парфюм создан на основе черной орхидеи, пачулей и землистых нот. Этот аромат уже подойдет для тех женщин, которые уверенно хотят заявить о себе.
Gucci – Guilty Absolu Absolu Pour Femme
Аромат является цветочно-гурманским, наполнен нотами глицинии, кофе и бобов тонка. Этот парфюм также имеет довольно заметный и роскошный запах.
Некоторые женщины любят духи с запахом розы, поэтому советуем обратить внимание на определенные композиции, пишет Vogue. Rose des Vents от Louis Vuitton сочетает три вида роз с ароматами персика, черной смородины, кедра и белого мускуса. А вот Rose Star от Dior содержит ноты груши, лимона, меда и мускуса с дамасской и столепестковой сентифолией.
На какие еще духи обратить внимание?
Специалисты определили несколько парфюмов, которые идеально подходят для осенней поры. В список входит Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne, Amouage Search, Parfums de Marly Oriana, Gucci Flora Gorgeous Orchid, и Montale Paris Chocolate Greedy.
Для тех, кто ищет духи-афродизиаки, стоит обратить внимание на La Vie Est Belle Rose Extraordinaire от Lancôme, Vanilla Sex от Tom Ford и Black Opium Over Red от Yves Saint Laurent.