Каждый год на парфюмерной арене появляются новые ароматы, но вместе с тем бренды делают перевыпуск культовых запахов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Для тех, кто ищет аромат на подарок, советуем выбрать духи 2025 года, наполнены актуальными нотками, которые уже давно понравились многим женщинам.

Какие духи подарить на Николая?

Dior – Rose Star

Известный парфюмер в этом аромате добавил к запаху розы специи, лимонную свежесть и глубокий мускус. Парфюм имеет невероятный запах, который способен перенести куда-то в Париж.



Лучшие духи 2025 года / Фото Pinterest

Gucci – Flora Gorgeous Gardenia Intense

Идеальный аромат для тех, кто любит запах гардении, мандарина и сандалового дерева. Композиция довольно свежая и легкая, поэтому прекрасно подойдет женщинам, которым не подходят громкие ароматы.



Лучшие духи 2025 года / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent – Libre L'Eau Nue

Аромат наполнен запахом зеленого мандарина, бергамота и цветка апельсина. Парфюм чистый и почти кожаный.



Лучшие духи 2025 года / Фото Pinterest

Tom Ford – Black Orchid

Парфюм создан на основе черной орхидеи, пачулей и землистых нот. Этот аромат уже подойдет для тех женщин, которые уверенно хотят заявить о себе.



Лучшие духи 2025 года / Фото Pinterest

Gucci – Guilty Absolu Absolu Pour Femme

Аромат является цветочно-гурманским, наполнен нотами глицинии, кофе и бобов тонка. Этот парфюм также имеет довольно заметный и роскошный запах.



Лучшие духи 2025 года / Фото Pinterest

Некоторые женщины любят духи с запахом розы, поэтому советуем обратить внимание на определенные композиции, пишет Vogue. Rose des Vents от Louis Vuitton сочетает три вида роз с ароматами персика, черной смородины, кедра и белого мускуса. А вот Rose Star от Dior содержит ноты груши, лимона, меда и мускуса с дамасской и столепестковой сентифолией.

На какие еще духи обратить внимание?