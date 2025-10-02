Ароматы способны пробуждать страсть, поэтому выбор запаха одинаково важен для мужчины и женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Духи не только создают настроение и провоцируют желание, но и вызывают воспоминания.

Парфюмеры отмечают, что главную роль играют ноты сердца и базы, потому что остаются в коже дольше. Нанесение на шею, за уши или в зону декольте еще больше способно пробудить ощущение, потому что именно эти точки считаются эрогенными. Среди многих духов есть определенные ароматы, которые невозможно обойти вниманием.

Какие духи имеют обольстительный запах?

Розовые духи

Аромат на основе розы является достаточно многогранным. Духи имеют волшебный запах в сочетании с древесными или пряными аккордами.

La Vie Est Belle Rose Extraordinaire, Lancôme



Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest

Bella Rosa, Oscar de la Renta



Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest

Ванильные духи

Оказывается, что ваниль считается одной из самых эротических нот в парфюмерии. Кремовая сладость настраивает на близость и создает ауру расслабления и уюта.

Vanilla Sex, Tom Ford



Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest

Hypnotic Poison, Dior



Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest

Красные ягоды

Невероятно изысканными являются духи с запахом красных ягод – сочной вишни, малины или ежевики. Ароматы имеют оттенок сахаристости, которые хочется "попробовать на вкус".

Miutine, Miu Miu



Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent



Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest

Издание Glamour определило еще несколько арматов-афродизиаков, которые вызывают зависимость и соблазн. Специалисты советуют искать духи, которые содержат одну или несколько ярких нот из следующих: амбра, мускус, пачули, сандаловое дерево, корица, жасмин, иланг-иланг, имбирь и тубероза.

Какие ароматы вызывают привыкание?