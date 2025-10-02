Ароматы способны пробуждать страсть, поэтому выбор запаха одинаково важен для мужчины и женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Духи не только создают настроение и провоцируют желание, но и вызывают воспоминания.
Парфюмеры отмечают, что главную роль играют ноты сердца и базы, потому что остаются в коже дольше. Нанесение на шею, за уши или в зону декольте еще больше способно пробудить ощущение, потому что именно эти точки считаются эрогенными. Среди многих духов есть определенные ароматы, которые невозможно обойти вниманием.
Какие духи имеют обольстительный запах?
Розовые духи
Аромат на основе розы является достаточно многогранным. Духи имеют волшебный запах в сочетании с древесными или пряными аккордами.
La Vie Est Belle Rose Extraordinaire, Lancôme
Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest
Bella Rosa, Oscar de la Renta
Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest
Ванильные духи
Оказывается, что ваниль считается одной из самых эротических нот в парфюмерии. Кремовая сладость настраивает на близость и создает ауру расслабления и уюта.
Vanilla Sex, Tom Ford
Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest
Hypnotic Poison, Dior
Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest
Красные ягоды
Невероятно изысканными являются духи с запахом красных ягод – сочной вишни, малины или ежевики. Ароматы имеют оттенок сахаристости, которые хочется "попробовать на вкус".
Miutine, Miu Miu
Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest
Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent
Духи-афродизиаки для женщин / Фото Pinterest
Издание Glamour определило еще несколько арматов-афродизиаков, которые вызывают зависимость и соблазн. Специалисты советуют искать духи, которые содержат одну или несколько ярких нот из следующих: амбра, мускус, пачули, сандаловое дерево, корица, жасмин, иланг-иланг, имбирь и тубероза.
Какие ароматы вызывают привыкание?
Специалисты рассказали о нескольких запахах, к которым постоянно обращаются женщины. В список парфюмов входит: Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L'Interdit, Montale Sweet Vanilla и Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
Эти духи включают ноты миндаля, туберозы, жасмина, ванили, кофе и специй, что делают их многослойными и стойкими.