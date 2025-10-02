Аромати здатні пробуджувати пристрасть, тож вибір запаху є однаково важливим для чоловіка та жінки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Парфуми не лише створюють настрій та провокують бажання, але й викликають спогади.
Парфумери зазначають, що головну роль відіграють ноти серця та бази, бо залишаються в шкірі найдовше. Нанесення на шию, за вуха чи в зону декольте ще більше здатне пробудити відчуття, бо саме ці точки вважаються ерогенними. Серед багатьох парфумів є певні аромати, які неможливо обійти увагою.
Які парфуми мають звабливий запах?
Трояндові парфуми
Аромат на основі троянди є досить багатогранним. Парфуми мають чарівний запах в поєднанні з деревними чи пряними акордами.
La Vie Est Belle Rose Extraordinaire, Lancôme
Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest
Bella Rosa, Oscar de la Renta
Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest
Ванільні парфуми
Виявляється, що ваніль вважається однією з найбільш еротичних нот у парфумерії. Кремова солодкість налаштовує на близькість та створює ауру розслаблення та затишку.
Vanilla Sex, Tom Ford
Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest
Hypnotic Poison, Dior
Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest
Червоні ягоди
Неймовірно вишуканими є парфуми із запахом червоних ягід – соковитої вишні, малини чи ожини. Аромати мають відтінок цукристості, які хочеться "спробувати на смак".
Miutine, Miu Miu
Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest
Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent
Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest
Видання Glamour визначило ще кілька арматів-афродизіаків, які викликають залежність та спокусу. Фахівці радять шукати парфуми, які містять одну або кілька яскравих нот з наступних: амбра, мускус, пачулі, сандалове дерево, кориця, жасмин, іланг-іланг, імбир і тубероза.
Які аромати викликають звикання?
Фахівці розповіли про кілька запахів, до яких постійно звертаються жінки. До списку парфумів входить: Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L’Interdit, Montale Sweet Vanilla і Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
Ці парфуми включають ноти мигдалю, туберози, жасмину, ванілі, кави та спецій, що роблять їх багатошаровими і стійкими.