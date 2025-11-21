Догляд за обличчям взимку – обов’язковий процес, без якого нам не обійтися, пише 24 Канал з посиланням на Shots Magazine. Всього кілька простих правил допоможуть підтримувати шкіру в ідеальному стані.

Читайте також Який крем обрати для догляду за шкірою взимку: добірка найкращих засобів

Як доглядати за шкірою взимку?

Перед виходом на мороз наносьте на шкіру густий крем. Він створить невидимий бар’єр, який захистить обличчя від холоду та вітру. Живильний крем знижує ризик подразнень від холоду, тому є досить важливим саме взимку.

У морозяну погоду одягайте шапку, шарф та рукавиці, які допоможуть вберегти відкриті ділянки шкіри.

У помешканні також не слід забувати про контроль вологості повітря. Зволожувач повітря допоможе зменшити негативний вплив опалення. Також постарайтеся провітрювати приміщення, але не надто довго.



Взимку приділяйте час обличчю / Фото Freepik

Фахівці не радять мити обличчя гарячою водою, бо вона здатна висушити шкіру. Краще обирати теплу воду й м’які та зволожуючі засоби для обличчя. Після вмивання обличчя обережно протріть паперовим рушничком, але не тріть рушником.

Вразливою ділянкою у морозяні дні є губи, тому час від часу використовуйте живильний бальзам з вазеліном. Окрім того, не забувайте про внутрішнє зволоження. Пийте достатню кількість води щодня, оскільки зневоднена шкіра особливо сильно страждає взимку.

Після невиспаних ночей, обличчя може виглядати втомленим, але покращити його вигляд дуже просто, пише In Journal. Щоб прибрати набряки під очима, рекомендується зробити лімфодренажний масаж або використовувати маску з морськими водоростями, огірком, ромашкою чи зеленим чаєм.

Які ще є важливі лайфхаки?