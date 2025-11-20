Наші руки схильні до висихання, тому без крему нам не обійтися, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Щоб захистити шкіру рук, потрібно одягати рукавиці, коли на вулиці холодно й після кожного миття обробляти їх кремом.
Обрати відповідний засіб часом буває не просто, тому у добірці ми ділимося кількома кремами, які ідеально підійдуть на зимову пору.
Який крем для рук купити на зиму?
La Roche-Posay – крем для рук Cicaplast
Цей крем добре заспокоює шкіру й відновлює її захисний бар’єр. Перевагою крему є те, що він добре вбирається в шкіру та на 30% складається з гліцерину. Засіб підходить для всіх типів шкіри – чутливої чи схожої до атопії.
Neutrogena – крем для рук без запаху
Крем цього бренду часто радять користувачки у соціальних мережах. У складі міститься 40% гліцерину, тож завдяки крему руки не пересохнуть навіть у складні погодні умови. Роками цей засіб входить до списків найкращих кремів для рук.
Крем для рук Mixa з керамідами Protect 10%
Засіб чудово підійде для сухих та потрісканих рук. Він інтенсивно зволожує та захищає шкірний бар’єр.
CeraVe – відновлювальний крем для надзвичайно сухих рук
У випадку, якщо шкіра рук надзвичайно суха та навіть шорстка, тоді цей крем – стане найкращою покупкою. Він захищає руки від висихання, утримуючи вологу у шкірі.
Манікюр є важливою складовою доглянутих рук, пише Vogue. Цього року особливо популярним є коричневий колір та різні його відтінки. Радимо придивитися до манікюру кольору темного шоколаду, Mocha Mousse та відтінку металічного шоколаду. Шоколадні нігті особливо красиво й дорого виглядають.
Який ще манікюр популярний ?
Цього сезону у моді манікюр з класичними відтінками, такими як шоколад, вино, а також кавовими нотами — мокко і каштан.
Серед топових дизайнів: черепаховий панцир, золоті, каштанові, винно-червоні, зелений сосновий та манікюр асорті.
Додаткові модні тренди включають сезонні відтінки, такі як теракотовий, охра, бордовий і золото.