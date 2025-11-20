Наши руки склонны к высыханию, поэтому без крема нам не обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Чтобы защитить кожу рук, нужно одевать перчатки, когда на улице холодно и после каждого мытья обрабатывать их кремом.

Выбрать подходящее средство порой бывает не просто, поэтому в подборке мы делимся несколькими кремами, которые идеально подойдут на зимнюю пору.

Какой крем для рук купить на зиму?

La Roche-Posay – крем для рук Cicaplast

Этот крем хорошо успокаивает кожу и восстанавливает ее защитный барьер. Преимуществом крема является то, что он хорошо впитывается в кожу и на 30% состоит из глицерина. Средство подходит для всех типов кожи – чувствительной или похожей на атопию.



Лучшие кремы для рук на зиму / Фото In Jourmal

Neutrogena – крем для рук без запаха

Крем этого бренда часто советуют пользовательницы в социальных сетях. В составе содержится 40% глицерина, поэтому благодаря крему руки не пересохнут даже в сложные погодные условия. Годами это средство входит в списки лучших кремов для рук.



Крем для рук Mixa с керамидами Protect 10%

Средство прекрасно подойдет для сухих и потрескавшихся рук. Оно интенсивно увлажняет и защищает кожный барьер.



CeraVe – восстанавливающий крем для чрезвычайно сухих рук

В случае, если кожа рук очень сухая и даже шершавая, тогда этот крем – станет лучшей покупкой. Он защищает руки от высыхания, удерживая влагу в коже.



Маникюр является важной составляющей ухоженных рук, пишет Vogue. В этом году особенно популярным является коричневый цвет и различные его оттенки. Советуем присмотреться к маникюру цвета темного шоколада, Mocha Mousse и оттенка металлического шоколада. Шоколадные ногти особенно красиво и дорого смотрятся.

Какой еще маникюр популярен?