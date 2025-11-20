Наши руки склонны к высыханию, поэтому без крема нам не обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Чтобы защитить кожу рук, нужно одевать перчатки, когда на улице холодно и после каждого мытья обрабатывать их кремом.
Выбрать подходящее средство порой бывает не просто, поэтому в подборке мы делимся несколькими кремами, которые идеально подойдут на зимнюю пору.
Какой крем для рук купить на зиму?
La Roche-Posay – крем для рук Cicaplast
Этот крем хорошо успокаивает кожу и восстанавливает ее защитный барьер. Преимуществом крема является то, что он хорошо впитывается в кожу и на 30% состоит из глицерина. Средство подходит для всех типов кожи – чувствительной или похожей на атопию.
Лучшие кремы для рук на зиму / Фото In Jourmal
Neutrogena – крем для рук без запаха
Крем этого бренда часто советуют пользовательницы в социальных сетях. В составе содержится 40% глицерина, поэтому благодаря крему руки не пересохнут даже в сложные погодные условия. Годами это средство входит в списки лучших кремов для рук.
Лучшие кремы для рук на зиму / Фото In Jourmal
Крем для рук Mixa с керамидами Protect 10%
Средство прекрасно подойдет для сухих и потрескавшихся рук. Оно интенсивно увлажняет и защищает кожный барьер.
Лучшие кремы для рук на зиму / Фото In Jourmal
CeraVe – восстанавливающий крем для чрезвычайно сухих рук
В случае, если кожа рук очень сухая и даже шершавая, тогда этот крем – станет лучшей покупкой. Он защищает руки от высыхания, удерживая влагу в коже.
Лучшие кремы для рук на зиму / Фото In Jourmal
Маникюр является важной составляющей ухоженных рук, пишет Vogue. В этом году особенно популярным является коричневый цвет и различные его оттенки. Советуем присмотреться к маникюру цвета темного шоколада, Mocha Mousse и оттенка металлического шоколада. Шоколадные ногти особенно красиво и дорого смотрятся.
Какой еще маникюр популярен?
В этом сезоне в моде маникюр с классическими оттенками, такими как шоколад, вино, а также кофейными нотами - мокко и каштан.
Среди топовых дизайнов: черепаховый панцирь, золотые, каштановые, винно-красные, зеленый сосновый и маникюр ассорти.
Дополнительные модные тренды включают сезонные оттенки, такие как терракотовый, охра, бордовый и золото.