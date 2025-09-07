Этой осенью шоколадный маникюр получает новое прочтение: теплый, универсальный и соблазнительный. Какой маникюр сделать с этим оттенком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какой шоколадный маникюр сделать осенью-2025?

Сегодняшний шоколадный маникюр привлекает внимание не только своим насыщенным оттенком, но и инновационными покрытиями. Пусть это будет хром, металлик, переливающиеся или ультраглянцевые покрытия, этот сезон поощряет энтузиастов экспериментировать с различными текстурами.

Темный шоколад

В стильном лондонском стиле нейл-мастер Матея Новакович представила изысканный маникюр с использованием каштанового оттенка от Manucurist, увенчанный ультраглянцевым покрытием. Этот маникюр идеально подходит как для офисной работы, так и для вечерних мероприятий.

Mocha nails

Mocha Mousse Pantone-2025 – лучший выбор среди мастеров маникюра. Известная мексиканская мастерица Бетина Гольдштейн поддержала эту тенденцию, продемонстрировав оттенок мокко в квадратном дизайне ногтей с мягко закругленными углами.

Этот стиль не только обеспечивает устойчивое покрытие, но и безупречную геометрию.

Металлический шоколад

Темный шоколад, в изящном металлизированном исполнении, дополненном глянцевым верхом, – самая соблазнительная версия трендового маникюра. Этот дизайн подчеркивает красоту кожи благодаря убедительному контрасту.

Chocolate glazed donut nails

Зола Ганзоригт предлагает маникюр "cinnamon girl". Этот дизайн предполагает сочетание верхнего покрытия Super Gloss No Wipe кофейного цвета от O.P.I., которое затем дополняется слоем бархатной увеличительной пудры для создания эффекта "кошачьих глаз". Результат – маникюр, который непременно привлечет внимание.

Какой маникюр главный тренд сезона?

Этим летом маникюр в горошек снова приобрел популярность. Этот игривый ретро-дизайн, появившийся в 1960-х годах, возродился в современных тенденциях нейл-арта.

Дизайн в горошек состоит из базового покрытия любого цвета, украшенного точками, которые можно наносить в разных размерах и оттенках, что позволяет сделать маникюр персонализированным.