Эксперты в сфере маникюра даже назвали его ногтями в диско-горошек. О новом nails-тренде рассказывает 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Какой маникюр трендовый в этом сезоне?

Этим летом маникюр в горошек переживает настоящую волну популярности. Этот игривый ретро-узор, который впервые появился в 1960-х годах, возродился в современном нейл-арте.

Горошек стал популярным, потому что он придает вашему классическому маникюру современный вид. Такие ногти игривые и изысканные,

– говорит эксперт Эвелин Лим.

Этот маникюр очень универсальный, ведь его можно адаптировать как для коротких ногтей, так и для длинных миндалевидной формы. Этот трендовый дизайн охватывает основу ногтя любого цвета, украшенную горошком, который может варьироваться по расположению и цветовой гамме.



Маникюр в горошек – в тренде / Фото Pinterest

Независимо от того, выбираете ли вы классическую черно-белую или яркую разноцветную палитру, горошек можно расположить в линию или разбросать хаотично по ногтям. Кроме того, пятнышки могут быть однородными по размеру или миксовать разные форматы.



Популярные различные вариации дизайна / Фото Pinterest

Эксперты рекомендуют популярные сочетания цветов, в частности черный и белый, вишнево-красный и белый, коралловый и ярко-розовый или темно-синий и медовый, чтобы достичь самого стильного вида.



Маникюр, который в тренде этого сезона / Фото Pinterest

