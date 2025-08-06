Ногти отрастают быстро, а покрытие – не растягивается и не растет вместе с ними. Это вредит пластине, и может нести гораздо худшие последствия, чем просто нарушение эстетического вида. Поэтому 24 Канал пообщался с владелицей студии красоты и мастером маникюра Вероникой Коваль, которая рассказала, сколько на самом деле можно носить гель-лак.

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Сколько можно носить гель-лак?

В своих рекомендациях Вероника отметила, что идеальная продолжительность ношения гель-лака составляет от 14 до 21 дня.

По прошествии этого срока гелевое покрытие может начать шелушиться, поскольку происходит естественный рост ногтей. Это потенциально может привести к появлению трещин и создать среду для развития бактерий под гелем.

Чем дольше носим, тем больше шанс, что ноготь просто сломается,

– заключает мастер маникюра.

Важно помнить: всегда вовремя обновляйте маникюр. Чтобы поддерживать ногти здоровыми и предотвращать потенциальные проблемы, планируйте визиты каждые две – три недели. Запишитесь на следующий сразу после текущего маникюра – так точно не забудете и ваши ноготки поблагодарят.

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