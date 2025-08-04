Этой осенью в маникюрной индустрии не будет революционных инноваций или значительных изменений, однако появятся свежие интерпретации существующих стилей. 24 Канал со ссылкой на Froomo предлагает подборку из 3 маникюров, которые однозначно должна сделать каждая уже через несколько недель.

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Какой маникюр будет трендовым осенью 2025?

Теплые осенние оттенки

Этой осенью будет доминировать палитра всех цветов этого времени года: теплый терракотовый, охра и глубокий бордовый. Оттенки кофе, шоколада и золота также заявят о себе. Вам нужно только выбрать тот цвет, что больше всего нравится.



Осенью 2025 трендовым будет шоколадный маникюр / Фото Pinterest

Абстрактные узоры

В этом осеннем сезоне яркой тенденцией будут необычные формы и абстрактные полоски. Эти художественные элементы воплощают творчество и свободу мысли, привлекая людей, которые стремятся выразить свою смелую уникальность.



Абстрактные узоры на ногтях – тренд осени 2025 / Фото Pinterest

Горошек

Маникюр в горошек станет главным трендом осени 2025 года после своего успешного дебюта летом. Этот игривый нейл-арт уже успел завоевать популярность среди знаменитостей, включая Хейли Бибер.

Но с переходом сезона горошек делают в более глубоких оттенках, таких как шоколадный, кобальтово-синий и горчичный.



Маникюр в горошек – главный тренд этой осени / Фото Pinterest

А о маникюре, который покорил июль 2025 года, мы писали ранее.