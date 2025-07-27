То есть, в моду вошли легендарные ногти в горошек. Этот маникюр идеально вписывается в трендовую сейчас ретро-эстетику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что такое Polka Dot?

Polka Dot – принт, состоящий исключительно из точек, которые могут быть размещены различным образом. Вариации такого маникюра можно было заметить у Дуа Липы, Хейли Бибер и Сабрины Карпентер.

Популярность этого дизайна довольно легко объясняется. Ведь такой принт выполнить довольно легко. К тому же маникюр в горошек будет уместным при совершенно разных обстоятельствах.

Выполнить polka dot можно и без визита в салон. Для этого даже не нужно использовать гель-лак.

Преимущества polka dot:

  • легко выполняется;
  • подходит под любой стиль;
  • этот принт является хорошей основой для создания различных композиций;
  • не надоедает.

Как сделать polka dot самостоятельно с помощью обычного лака:

  • сделайте гигиенический маникюр: аккуратно подпилите ногти и отодвиньте кутикулу;
  • нанесите "основной" лак (этот цвет будет фоном);
  • если есть необходимость, нанесите лак несколько раз, чтобы цвет был более насыщенным;
  • дождитесь пока основа высохнет и начинайте наносить принт с помощью лака другого цвета;
  • принт можно нанести с помощью dotting tool – специального инструмента с круглым наконечником;
  • когда принт высохнет, покройте ногти финишем (закрепителем).