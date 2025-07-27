Существует миф, что собранные волосы выглядят непривлекательно. Однако на самом деле это не так. Правильно подобранная прическа может украсить любой образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую прическу стоит сделать летом, чтобы не было жарко?

Прическа с бантами

Низкий пучок может быть невероятно оригинальным, если его правильно украсить. В частности, это можно сделать с помощью трендовых сейчас бантов.

Прическа с зажимом

Зажимы вошли в моду еще в прошлом году. В этом году особенно трендовыми стали крабики в виде бабочек и тропических цветов.

С помощью таких аксессуаров можно создать стильную прическу всего за несколько минут. Главное – знать несколько важных секретов.

Объемный высокий хвост

Обычный хвост может выглядеть гораздо интереснее, если поработать над деталями. Стоит только добавить немного объема и такая прическа станет настоящим произведением искусства.

Французская коса

Французская коса идеально подпадает под тренд на легкость. Сделать такую прическу просто и выглядит она очень элегантно.

Чтобы эта коса выглядела интереснее, можно добавить определенные детали. Например, вплести ленту или прикрепить модный бант.