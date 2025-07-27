Неправильно подобранная одежда может вызвать тепловой удар. Дело именно в ткани. Преимущественно такое негативное влияние имеет синтетика, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Из какой ткани надо покупать одежду летом?

Лен

Это беспроигрышная ткань для летней поры. Она прекрасно подойдет для создания легких и ярких образов. Среди негативных аспектов льна стоит выделить то, что он сильно мнется.

Модал

Это одна из разновидностей вискозы. Такая ткань изготавливается из буковой древесины.

Модал имеет много преимуществ, среди которых стоит выделить:

легкость;

мягкость;

легкое поглощение влаги.

К тому же модал довольно быстро сохнет. Именно поэтому этот материал прекрасно подойдет для летнего отдыха.

Обратите внимание! С модалом нужно обходиться осторожно, ведь он может терять форму.

Вискоза

Вискоза – это ткань, сочетающая преимущества синтетики и натуральных материалов. Именно поэтому она невероятно удобна для лета.

Конопляная ткань

Это натуральная прочная ткань. Она очень устойчива, именно поэтому вещи из нее будут служить долго.

Заметьте! Чаще всего конопляная ткань используется в смесях с другими материалами, в частности, полиэстером. Именно благодаря этому она становится более приятной на ощупь.

Рами (крапивная ткань)

Рами изготавливают из крапивы. Эта ткань чем-то напоминает лен. Такой материал очень приятный к телу, имеет антисептические свойства и не вызывает раздражений.

Бамбук

Бамбук – невероятная ткань, которая прекрасно поглощает влагу и пропускает воздух. Такой материал довольно дорогой. Однако он очень практичен.

Лиоцел (тенсел)

Эта ткань изготавливается на основе эвкалипта. Такой материал очень приятный и легкий. В то же время лиоцел не является очень практичным, ведь он может повредиться при неправильном уходе.