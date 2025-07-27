Неправильно подобранная одежда может вызвать тепловой удар. Дело именно в ткани. Преимущественно такое негативное влияние имеет синтетика, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Из какой ткани надо покупать одежду летом?
- Лен
Это беспроигрышная ткань для летней поры. Она прекрасно подойдет для создания легких и ярких образов. Среди негативных аспектов льна стоит выделить то, что он сильно мнется.
- Модал
Это одна из разновидностей вискозы. Такая ткань изготавливается из буковой древесины.
Модал имеет много преимуществ, среди которых стоит выделить:
- легкость;
- мягкость;
- легкое поглощение влаги.
К тому же модал довольно быстро сохнет. Именно поэтому этот материал прекрасно подойдет для летнего отдыха.
Обратите внимание! С модалом нужно обходиться осторожно, ведь он может терять форму.
- Вискоза
Вискоза – это ткань, сочетающая преимущества синтетики и натуральных материалов. Именно поэтому она невероятно удобна для лета.
- Конопляная ткань
Это натуральная прочная ткань. Она очень устойчива, именно поэтому вещи из нее будут служить долго.
Заметьте! Чаще всего конопляная ткань используется в смесях с другими материалами, в частности, полиэстером. Именно благодаря этому она становится более приятной на ощупь.
- Рами (крапивная ткань)
Рами изготавливают из крапивы. Эта ткань чем-то напоминает лен. Такой материал очень приятный к телу, имеет антисептические свойства и не вызывает раздражений.
- Бамбук
Бамбук – невероятная ткань, которая прекрасно поглощает влагу и пропускает воздух. Такой материал довольно дорогой. Однако он очень практичен.
- Лиоцел (тенсел)
Эта ткань изготавливается на основе эвкалипта. Такой материал очень приятный и легкий. В то же время лиоцел не является очень практичным, ведь он может повредиться при неправильном уходе.