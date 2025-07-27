Неправильно підібраний одяг може спричинити тепловий удар. Річ саме у тканині. Переважно такий негативний вплив має синтетика, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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З якої тканини треба купувати одяг влітку?

  • Льон

Це безпрограшна тканина для літньої пори. Вона прекрасно підійде для створення легких та яскравих образів. Серед негативних аспектів льону варто виділити те, що він сильно мнеться.

  • Модал

Це один з різновидів віскози. Така тканина виготовляється з букової деревини.

Модал має багато переваг, серед яких варто виділити:

  • легкість;
  • м'якість;
  • легке поглинання вологи.

До того ж модал доволі швидко сохне. Саме тому цей матеріал чудово підійде для літнього відпочинку.

Зверніть увагу! З модалом потрібно обходитись обережно, адже він може втрачати форму.

  • Віскоза

Віскоза – це тканина, що поєднує переваги синтетики та натуральних матеріалів. Саме тому вона неймовірно зручна для літа.

  • Конопляна тканина

Це натуральна міцна тканина. Вона дуже стійка, саме тому речі з неї служитимуть довго.

Зауважте! Найчастіше конопляна тканина використовується в сумішах з іншими матеріалами, зокрема, поліестером. Саме завдяки цьому вона стає приємнішою на дотик.

  • Рамі (кропив'яна тканина)

Рамі виготовляють з кропиви. Ця тканина чимось нагадує льон. Такий матеріал дуже приємний до тіла, має антисептичні властивості і не викликає подразнень.

  • Бамбук

Бамбук – неймовірна тканина, яка прекрасно поглинає вологу та пропускає повітря. Такий матеріал доволі дорогий. Проте, він дуже практичний.

  • Ліоцел (тенсел)

Ця тканина виготовляється на основі евкаліпта. Такий матеріал дуже приємний та легкий. Водночас ліоцел не є дуже практичним, адже він може пошкодитись при неправильному догляді.