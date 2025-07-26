Щоб здійснити дійсно вдалі покупки, особливо, якщо йдеться про великі придбання, варто враховувати фази Місяця. Адже є періоди, коли взагалі не слід нічого купувати. Річ у тім, що придбані речі у цей час, з великою імовірністю будуть невдалі, пише 24 Канал.

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У які дня в серпні 2025 краще робити покупки?

Найкращим періодом для покупок є зростаючий Місяць. Саме у цей час вам вдасться зробити вдалі великі придбання.

Коли зростаючий Місяць у серпні

з 1 по 8 серпня;

з 24 по 31 серпня.

Також вдалим періодом для покупок є Повня. У серпні вона буде 9 числа.

Які дні вважають найкращими для покупок у серпні 2025 / Фото Pexels

Зверніть увагу! Попри те, що повня вважається вдалим періодом для покупок, в цей час варто уникати великих придбань. Також особливо обережно необхідно ставитись до імпульсивного шопінгу. Найкраще відкладіть покупки на інший день.

У які дні не варто купувати речі у серпні 2025?

Високий рівень невдалих придбань настає у період спадного Місяця. Саме в цей час покупки, скоріше за все, принесуть безліч проблем та розчарувань. У серпні такий період буде з 10 по 22 число.

Коли не можна купувати побутову техніку у серпні 2025 / Фото Pexels

Новий Місяць – також не є вдалим днем для покупок. В цей період придбання, імовірно, будуть недовговічно.

Зауважте! Новий Місяць у серпні буде 23 числа.