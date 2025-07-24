Правильний день добре впливає на стан волосся, пише 24 Канал. Пасма після стрижки стають здоровішими, красивішими й отримують блиск. Окрім того, вплив Місяця дарує гарне самопочуття й привертає приємні події у житті.

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Успішна дата за місячним календарем здатна зарядити позитивом та допомогти волоссю відновити свою природну силу. Фази Місяця змінюються щотижня, тому треба відстежувати хороші дні для стрижок та фарбувань. Навіть стрижку кінчиків варто робити у правильно обраний день.

За місячним календарем на серпень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 8 серпня, з 24 по 31 серпня;

Повня – 9 серпня;

Спадний Місяць – з 10 по 22 серпня;

Молодик – 23 серпня.

З огляду на те, як Місяць впливає на енергію людини, рекомендуємо ознайомитися з найкращими днями для стрижки в цьому місяці.

1 серпня – у перший день місяця варто приділити час процедурам для оздоровлення волосся.

2 серпня – чудовий час для незначних змін іміджу. Рекомендовано позбутися посічених кінчиків. За бажанням, можна зробити чубчик-шторку.

3 серпня – не найкращий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижка здатна привернути в життя погані події та втрату здоров'я.

4 серпня – відкладіть візит до перукаря на інший день. Фаза Місяця вплине на волосся так, що воно буде неслухняним та відростатиме нерівномірно.

5 серпня – після стрижки волосся стане густішим. Якщо вас турбує проблема випадіння волосин, то потрібно вкоротити довжину.

6 серпня – після стрижки волосся ростиме швидко, тому день підходить для тих, хто на короткий час хоче освіжити зачіску, але не хоче прощатися з довжиною.

7 серпня – день підходить для стрижки та фарбування волосся. Відвідування салону подарує пасмам здоровий та сяючий вигляд.

8 серпня – щоб уникнути проблем з колегами, відмовтеся від ідеї постригти волосся у цей день. Також будь-які зміни у зовнішності можуть спричинить неприємності на роботі.

9 серпня – нова зачіска призведе до конфлікту з коханою людиною або близькими родичами.

10 серпня – не стрижіться сьогодні. Будь-які маніпуляції з волоссям призведуть до його випадіння, сухості та ламкості.

11 серпня – нейтральний день для стрижки, але якщо є змога перенести візит до перукарні на іншу дату, то краще цим скористатися.

12 серпня – в цей день можна підстригти кінчики волосся, але не варто кардинально змінювати імідж.

13 серпня – якщо ваше волосся ослаблене та ламке, стрижка допоможе його оздоровити.

14 серпня – вдалий день для зміни іміджу, фарбування волосся та оздоровлення шевелюри.

15 серпня – цього дня відкладіть похід до перукаря, краще потіште себе домашніми масками, які допоможуть оздоровити волосся.

16 серпня – вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас сильно вразить.

17 серпня – ця доба невдала для стрижки, тому перенесіть похід до перукаря на інший день.

18 серпня – стрижка допоможе вам, якщо ви відчуваєте у собі брак сил та енергії.

19 серпня – якщо ви плануєте стрижку волосся цього дня, то робіть це тільки в перукарні, а не вдома.

20 серпня – не варто стригти волосся саме в цей день, адже можете привернути до себе постійну втому та поганий настрій.

21 серпня – позитивний день для стрижки. Зміна іміджу принесе вам хороший настрій та великий заряд енергії на роботі.

22 серпня – перенесіть зміну іміджу на більш вдалий день, який буде наповнений кращою енергетикою.

23 серпня – поганий день для стрижки волосся. Похід до перукаря може призвести до сварок.

24 серпня – гарний час для стрижки волосся. Нова зачіска посилить відчуття впевненості в собі та приверне увагу чоловіків.

25 серпня – день ідельний для фарбування та стрижки волосся. Після відвідування салону краси, можуть почати здійснюватися доленосні зустрічі.

26 серпня – зміна іміджу принесе безліч негативних емоцій. Цього дня волосся краще не чіпати.

27 серпня – у цей день будь-які маніпуляції з волоссям підуть на користь. Після стрижки воно стане блискучим та густим.

28 серпня – неабияк позитивний день для стрижки, зачіска буде триматися довго, а волосся швидко відросте.

29 серпня – стрижка цього дня направить на вас грошову енергію та потік, тому зміна зачіски підійде тим, хто хоче покращити свій фінансовий стан

30 серпня – неблагополучний день для відвідування перукаря. Стрижка у цей день негативно вплине на ваше самопочуття.

31 серпня – неефективний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижка швидко відросте, а колір через деякий час змиється.