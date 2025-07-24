Правильный день хорошо влияет на состояние волос, пишет 24 Канал. Пряди после стрижки становятся здоровыми, красивее и получают блеск. Кроме того, влияние Луны дарит хорошее самочувствие и привлекает приятные события в жизни.

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Успешная дата по лунному календарю способна зарядить позитивом и помочь волосам восстановить свою природную силу. Фазы Луны меняются каждую неделю, поэтому надо отслеживать хорошие дни для стрижек и окрашивания. Даже стрижку кончиков стоит делать в правильно выбранный день.

По лунному календарю на август 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа;

Полнолуние – 9 августа;

Убывающая Луна – с 10 по 22 августа;

Новолуние – 23 августа.

Учитывая то, как Луна влияет на энергию человека, рекомендуем ознакомиться с лучшими днями для стрижки в этом месяце.

1 августа – в первый день месяца стоит уделить время процедурам для оздоровления волос.

2 августа – отличное время для незначительных изменений имиджа. Рекомендовано избавиться от секущихся кончиков. По желанию, можно сделать челку-шторку.

3 августа – не лучший день для любых манипуляций с волосами. Стрижка способна привлечь в жизнь плохие события и потерю здоровья.

4 августа – отложите визит к парикмахеру на другой день. Фаза Луны повлияет на волосы так, что они будут непослушными и отрастать неравномерно.

5 августа – после стрижки волосы станут более густыми. Если вас беспокоит проблема выпадения волос, то нужно укоротить длину.

6 августа – после стрижки волосы будут расти быстро, поэтому день подходит для тех, кто на короткое время хочет освежить прическу, но не хочет прощаться с длиной.

7 августа – день подходит для стрижки и окрашивания волос. Посещение салона подарит прядям здоровый и сияющий вид.

8 августа – чтобы избежать проблем с коллегами, откажитесь от идеи постричь волосы в этот день. Также любые изменения во внешности могут повлечь неприятности на работе.

9 августа – новая прическа приведет к конфликту с любимым человеком или близкими родственниками.

10 августа – не стригитесь сегодня. Любые манипуляции с волосами приведут к их выпадению, сухости и ломкости.

11 августа – нейтральный день для стрижки, но если есть возможность перенести визит в парикмахерскую на другую дату, то лучше этим воспользоваться.

12 августа – в этот день можно подстричь кончики волос, но не стоит кардинально менять имидж.

13 августа – если ваши волосы ослабленные и ломкие, стрижка поможет их оздоровить.

14 августа – удачный день для смены имиджа, окрашивание волос и оздоровление шевелюры.

15 августа – в этот день отложите поход к парикмахеру, лучше побалуйте себя домашними масками, которые помогут оздоровить волосы.

16 августа – удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас сильно впечатлит.

17 августа – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день.

18 августа – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе недостаток сил и энергии.

19 августа – если вы планируете стрижку волос в этот день, то делайте это только в парикмахерской, а не дома.

20 августа – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можете привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.

21 августа – положительный день для стрижки. Смена имиджа принесет вам хорошее настроение и большой заряд энергии на работе.

22 августа – перенесите смену имиджа на более удачный день, который будет наполнен лучшей энергетикой.

23 августа – плохой день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.

24 августа – хорошее время для стрижки волос. Новая прическа усилит чувство уверенности в себе и привлечет внимание мужчин.

25 августа – день идеальный для окрашивания и стрижки волос. После посещения салона красоты, могут начать осуществляться судьбоносные встречи.

26 августа – смена имиджа принесет множество негативных эмоций. В этот день волосы лучше не трогать.

27 августа – в этот день любые манипуляции с волосами пойдут на пользу. После стрижки они станут блестящими и густыми.

28 августа – изрядно положительный день для стрижки, прическа будет держаться долго, а волосы быстро отрастут.

29 августа – стрижка в этот день направит на вас денежную энергию и поток, поэтому изменение прически подойдет тем, кто хочет улучшить свое финансовое состояние

30 августа – неблагополучный день для посещения парикмахера. Стрижка в этот день негативно повлияет на ваше самочувствие.

31 августа – неэффективный день для любых манипуляций с волосами. Стрижка быстро отрастет, а цвет через некоторое время смоется.