Согласно народным верованиям, есть определенные дни, в которые нельзя красить волосы, пишет 24 Канал со ссылкой Woman Life. Астрологи говорят, что волосы являются неотъемлемой частью энергетического поля человека. Окрашивание вносит изменения в энергетику, поэтому это может повлиять на жизнь.

Читайте также Когда в июле надо сменить прическу, а когда – нельзя: лунный календарь стрижек

Влияние может быть негативным или положительным, поэтому стоит быть осторожными, чтобы не натолкнуться на негативные последствия.

Когда нельзя красить волосы?

Длинные волосы способны удерживать энергию человека и защищать ее от внешних воздействий. Именно краска для волос способна повлиять на эту энергетику. День для окрашивания имеет большое значение.

Худшим днем считается пятница, поскольку энергия в этот день является очень нестабильной. Окрашивание волос через некоторое время может привлечь в жизнь негатив и конфликты.

Также не рекомендуют красить волосы во время критических дней. Гормональные изменения в организме способны сказаться на результате.



Названы худшие дни для окрашивания волос / Фото Pexels

Кроме того, на судьбу человека влияют и различные оттенки волос. Яркий и освежающий цвет может привлечь в жизнь хорошие события, а вот кардинальное изменение на темный оттенок может привлечь в жизнь проблемы и проблемы.

Специалисты советуют не мыть волосы перед окрашиванием, чтобы сохранить жир себум на коже головы, который является защитным естественным слоем от повреждения во время окрашивания.