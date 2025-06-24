От правильно выбранного дня зависит много событий в жизни, пишет 24 Канал. Это могут быть выгодные знакомства, судьбоносные встречи, увеличение зарплаты, интересное путешествие, исполнения желаний и тому подобное.
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Календарь стрижек каждой Луны имеет разное влияние на человека, поскольку все зависит от фаз. По лунному календарю на июль 2025 года, циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:
- Полнолуние – 10 июля;
- Растущая Луна – 1 – 9, 25 – 31 июля;
- Убывающая Луна – 11 – 23 июля;
- Новолуние – 24 июля.
Благодаря фазе Луны, можно выбрать самый выгодный день, который принесет в жизнь хорошие события. Мы определили хорошие и неудачные дни для стрижки на июль.
1 июля – чтобы избежать ломкости и сухости локонов, лучше не посещать парикмахера в этот день.
2 июля – посвятите время для домашнего ухода за волосами: сделайте восстанавливающую маску своими руками, сделайте скраб кожи головы, воспользуйтесь специальными полезными маслами.
3 июля – сегодня можно сделать ту стрижку, которую вы давно хотели, но не решались. Риск стоит результата.
4 июля – новая стрижка привлечет возможности и интересные знакомства.
5 июля – удачным решением будет короткая стрижка. Чтобы выглядеть красивой и стильной, попробуйте пикси.
6 июля – сегодня нейтральный день для стрижки. Особенно день не несет ничего хорошего или плохого.
7 июля – энергетика дня неблагоприятна для любых изменений.
8 июля – идеальное время для стрижки и окрашивания. Чтобы получить более эффектный результат, совместите обе процедуры.
9 июля – кардинальные изменения прически помогут привлечь успех в карьерную сферу вашей жизни.
10 июля – после стрижки сегодня волосы будут расти очень медленно, начнут выпадать и их будет трудно укладывать.
11 июля – стрижка в этот день способствует привлечению денег в вашу семью.
12 июля – чтобы усилить свою харизму, почувствовать себя увереннее и более обольстительной, сделайте эффектную стрижку.
13 июля – запись к парикмахеру в этот день лучше отменить, поскольку день плохо повлияет на судьбу.
14 июля – неблагоприятный день. Из-за стрижки вы рискуете ухудшить состояние волос.
15 июля – дождитесь более благоприятного дня похода к парикмахеру.
16 июля – если вас беспокоят секущиеся и сухие концы волос, то избавьтесь от них прямо сейчас.
17 июля – в этот день полезно стричь волосы и делать оздоровительные процедуры.
18 июля – поспешите к парикмахеру, если ваша цель – длинные локоны. Обновление длины поспособствует быстрому росту волос.
19 июля – после стрижки волосы будут непослушными и быстро потеряют объем, поэтому рекомендуется перенести поход к парикмахеру на другой день
20 июля – неудачный период для стрижки, смену имиджа лучше отложить.
21 июля – сделать стрижку в стиле каскада сегодня будет удачным решением.
22 июля – попробуйте подрезать кончики, чтобы эффективно оздоровить свои локоны.
23 июля – сегодня благоприятный день для модного окрашивания, а от стрижки стоит воздержаться.
24 июля – чтобы избавиться от неурядиц в личной жизни, решитесь на стильное боб-каре. Можно выбирать среди нескольких вариаций: градуированный боб, французский или удлиненный.
25 июля – день подойдет для экспериментов с челкой. Если вы долго не решались на трендовую смену имиджа, то сегодня самое время.
26 июля – если сделать кардинальную стрижку в этот день, то скорее всего волосы будут плохо укладываться в будущем и пряди не будут слушаться расчески.
27 июля – перенесите визит к парикмахеру. Изменение длины приведет к ухудшению состояния здоровья.
28 июля – смена прически ускорит рост волос и положительно повлияет на ваши отношения с любимым человеком.
29 июля – сегодня можно повторить трендовую стрижку на своих волосах, если хотите ускорить свой карьерный рост и наладить отношения с коллегами.
30 июля – этот день является негативным для посещения парикмахерской. Волосы станут ломкими и непослушными.
31 июля – посвятите день оздоровительным процедурам для своих волос. Это можно сделать как в салоне с помощью профессионала, так и в домашних условиях. Приготовьте скраб и маску своими руками из полезных ингредиентов.