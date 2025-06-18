Стилисты уже определили несколько вариантов, которые считаются в теплое время самыми популярными, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Летом модными являются короткие стрижки и средней длины. Они способны подчеркнуть естественную структуру волос и обрамить лицо.

Читайте также Цвет волос, покоривший тренды этого года: вы не можете его пропустить

Mullet cut

Эта стрижка станет идеальным выбором на летнее время. Она отлично открывает шею и облегчает силуэт. Каскадная укладка добавляет легкости и объема.

Ретрошарм в стиле Брижит Бардо

Для девушек, которые не хотят прощаться с длинными волосами, советуем обратить внимание на объемную укладку в стиле Брижит Бардо. Легкие волны и дух южной Франции создадут ощущение отпуска.

Натуральные кудри

Естественная текстура летом выйдет на первый план. Красивые и упругие локоны способны создать игривый образ, который можно зафиксировать интересными заколками или украшениями для волос.

Birkin vibes

Обладательницам высокого лба будет подходить челка в стиле Джейн Биркин. Она придаст образу шарма и магнетизма.

Пикси

Короткие стрижки подойдут для женщин, которые хотят чего-то нового и облегчить укладку. Прическа спасет от спеки и придаст легкости образу.

К слову! Парикмахеры рекомендуют несколько техник окрашивания волос, которые омолаживают. Как покрасить волосы, чтобы выглядеть моложе – читайте в нашем материале.