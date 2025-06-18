Стилісти вже визначили кілька варіантів, які вважаються в теплу пору найпопулярнішими, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Влітку модними є короткі стрижки та середньої довжини. Вони здатні підкреслити природну структуру волосся та обрамити обличчя.

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Mullet cut

Ця стрижка стане ідеальним вибором на літню пору. Вона чудово відкриває шию й полегшує силует. Каскадна укладка додає легкості та об’єму.

Ретрошарм у стилі Бріжіт Бардо

Для дівчат, які не хочуть прощатися з довгим волосся, радимо звернути увагу на об’ємну укладку в стилі Бріжіт Бардо. Легкі хвильки й дух південної Франції створять відчуття відпустки.

Натуральні кучері

Природна текстура влітку вийде на перший план. Красиві та пружні локони здатні створити грайливий образ, який можна зафіксувати цікавими шпильками чи прикрасами для волосся.

Birkin vibes

Власницям високого чола буде личити чубчик в стилі Джейн Біркін. Він додасть образу шарму та магнетизму.

Піксі

Короткі стрижки підійдуть для жінок, які хочуть чогось нового й полегшити укладання. Зачіска врятує від спекти й додасть легкості образу.

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