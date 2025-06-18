Такий відтінок волосся можна назвати по-справжньому унікальним. Адже, це поєднання одразу декількох підтонів. Візуально він нагадує молочний коктейль, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як виглядає Milkshake Blonde

Однією з основних переваг цього блонду є його багатогранність. Річ у тім, що Milkshake Blonde не є конкретним кольором. Так називають поєднання одразу декількох відтінків.

Milkshake Blonde ще й дуже практичне фарбування. Оскільки прядки різного відтінку, навіть після того, як вони вигорять та вимиються, їх вигляд однаково буде бездоганним.

Зверніть увагу! Цей відтінок уже був моді. Його встигли оцінити світові зірки ще 10 років тому. Зокрема, таке фарбування можна було помітити у Кейт Мосс та сестер Олсен.

Аддісон Рей має молочний блонд у якому можна побачити теплі "полуничні" нотки. А от у Тейт Макрей таке фарбування з більш карамельними відтінками.

Важливо! Недарма таке фарбування стало популярним саме влітку, воно ідеально пасує до засмаглої шкіри.