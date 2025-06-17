Існує припущення, що клітини нашого тіла мають свої частоти. За допомогою звуків на них можна впливати.

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Річ у тім, що згідно з цією теорією, у стресовий період ці частоти порушуються. А саундхілінг допоможе організму знову відчути рівновагу, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Як працює саундхілінг

Деякі науковці вважають, що правильні звуки можуть активувати парасимпатичну нервову систему. Тобто, завдяки цьому буде уповільнюватись серцебиття, розслаблятимуться м'язи і наставатиме стан спокою.

Саундхілінг дещо відрізняється від простої музики, зокрема, через частоти. Правильні звуки для цієї терапії можуть створюватись через:

гонг;

камертон;

правильний тон голосу.

Особливо корисним буде цей формат терапії в момент, коли організм емоційно виснажений. Також такий метод гарно підходить тим людям, які страждають від стресу і тривожності.

Підійде саундхілінг і тим, хто відчуває фізичне недомагання. Оскільки за допомогою правильних звуків можна не тільки відключити розум, а ще й змусити тіло скинути усі зажими.

Зверніть увагу! Груповий саундхілінг вважається надзвичайно ефективним. Адже люди, об'єднані спільною метою, здатні підсилити ефект від цієї терапії.