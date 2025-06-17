Однією з найкращих технік, яка дозволяє скинути кілька зайвих років є саме фарбування волосся, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty. Колір натурального відтінку здатен допомогти виглядати молодшими й чудово оновити стиль. Правильно підібраний колір навіть здатен зробити обличчя сяючим та здоровішим.
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Мікроблондування
Мелірування здатне чудово освіжити зовнішній вигляд. Є кілька популярних технік, які чудово підходять для жінок, щоб створити ефект омолодження.
Фарбування, яке омолоджує / Фото Pinterest
Балаяж
Ця техніка мелірування чудово обрамляє обличчя й освіжає образ. Таке фарбування привертає увагу та акцентує увагу на рисах обличчя – очах, вилицях та лінії щелепи.
Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest
Тепла брюнетка
Брюнеткам для омолодження вигляду варто зробити фарбування на два-три тони світлішим, щоб підкреслити теплі підтони. Жінкам з темним від природи волосся, такий відтінок чудово підійде, оскільки зробить образ м’якшим.
Фарбування, яке омолоджує / Фото Pinterest
Карамельний відтінок
Теплий тон фарбування є універсальний та ідеально підходять для тих, хто хоче мати природні локони, але з ноткою свіжості.
Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest
Бронзова кориця
Такий відтінок гарно освітлює обличчя, зберігаючи природний вигляд волосся. Колір нікого не розчарує, оскільки здатен надати свіжості завдяки м’яким золотистим тонам.
Фарбування, яке омолоджує / Фото Pinterest
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