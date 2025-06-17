Однією з найкращих технік, яка дозволяє скинути кілька зайвих років є саме фарбування волосся, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty. Колір натурального відтінку здатен допомогти виглядати молодшими й чудово оновити стиль. Правильно підібраний колір навіть здатен зробити обличчя сяючим та здоровішим.

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Мікроблондування

Мелірування здатне чудово освіжити зовнішній вигляд. Є кілька популярних технік, які чудово підходять для жінок, щоб створити ефект омолодження.

Відтінки волосся, які омолоджують
Фарбування, яке омолоджує / Фото Pinterest

Балаяж

Ця техніка мелірування чудово обрамляє обличчя й освіжає образ. Таке фарбування привертає увагу та акцентує увагу на рисах обличчя – очах, вилицях та лінії щелепи.

Відтінки волосся, які омолоджують
Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Тепла брюнетка

Брюнеткам для омолодження вигляду варто зробити фарбування на два-три тони світлішим, щоб підкреслити теплі підтони. Жінкам з темним від природи волосся, такий відтінок чудово підійде, оскільки зробить образ м’якшим.

Відтінки волосся, які омолоджують
Фарбування, яке омолоджує / Фото Pinterest

Карамельний відтінок

Теплий тон фарбування є універсальний та ідеально підходять для тих, хто хоче мати природні локони, але з ноткою свіжості.

Відтінки волосся, які омолоджують
Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Бронзова кориця

Такий відтінок гарно освітлює обличчя, зберігаючи природний вигляд волосся. Колір нікого не розчарує, оскільки здатен надати свіжості завдяки м’яким золотистим тонам.

Відтінки волосся, які омолоджують
Фарбування, яке омолоджує / Фото Pinterest

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