Тепер знову повернуться в тренди м’які об’єми, романтичні кучері та красиві чубчики, які здатні кардинально змінити образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Модниці люблять експериментувати зі стилем та зачісками, тож вже представили кілька цікавих зачісок у своїх соцмережах. Якщо хочете цього літа поринути в епоху 70-х, рекомендуємо звернути увагу на ці зачіски.

Пишна укладка

Така зачіска потребує вкладання пасмів у пишні локони, які створять красивий природний об’єм. Відтворити таку пишну укладку досить просто.

Об’ємні кучері

Колись у 70-х дуже модними були кучері, які нагадують завитки квітки кульбаби. Створюйте такі красиві локони за допомогою плойки, незалежно від довжини волосся. Щоб зачіска якомога довше протрималася, скористайтеся лаком для фіксації.

Прямий чубчик

У сімдесятих Джейн Біркін була іконою стилю й носила тоді густий прямий чубчик. Він не потребує ретельного догляду чи складної укладки, але виглядає дуже красиво.

Туга пов’язка

Пов’язка на волосся знову повернулася в моду. Її можна носити з прямим, чи кучерявим волоссям. Також вона гарно виглядає із зачіскою хвостом, пучком чи косичкою.

До слова! Стрижка боб є ідеальною для тонкого волосся, надає об'єму й густини. Які варіанти стрижки боб зробити, щоб отримати об'єм – читайте в нашому матеріалі.