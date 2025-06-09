Коротка стрижка здатна створити об’єм й текстуру, незалежно від того, яке у вас волосся – густе, тонке, пряме чи кучеряве, пише 24 Канал з посиланням на Byrdie.

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Каре є універсальною зачіскою та підходить до багатьох форм обличчя. У нашому переліку – красиві варіанти стрижки, які є актуальними цього року.

Розкішний об’єм

Стрижка каре не обов’язково повинна бути рівно випрямленою. Гарне об’ємне волосся в локонах ідеально підходить для тих, хто хоче мати чудовий вигляд з ранку до вечора. Все, що треба зробити – це накрутити волосся вранці на бігуді чи на плойку.

Тупі кінці

Стилісти кажуть, що така стрижка виглядає досить ніжно. Підкреслити тупі кінці можна ледь помітним вигином завдяки круглій щітці під час сушіння.

Проділ по центру

Світле каре виглядає досить сміливо. Можна зробити проділ посередині. Нам відрослі корені тут виглядають вдало, оскільки відповідають за цікавий контраст.

Каре з чубчиком

Пряме каре можна довершити чубчиком й створити дещо розпатлану текстуру й недбалий вигляд. Така зачіска виглядає невимушено в будь-яку пору року.

Об’єм без шарів

Стрижка каре довжиною до підборіддя має м’які кінчики. Об’єм під час висушування можуть зробити навіть ті, в кого тонке та рідке волосся.

До слова! Стрижка боб є ідеальною для тонкого волосся, надає об'єму й густини. Які варіанти стрижки боб зробити, щоб отримати об'єм – читайте в нашому матеріалі.