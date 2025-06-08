Перукарі зазначають, що для круглої форми обличчя треба використовувати такі стрижки, які підкреслять ділянки трохи вище або трохи нижче найширшої точки лиця, пише 24 Канал з посиланням на In Style.

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Чудовим рішенням є короткі стрижки, оскільки завдяки ним можна вигідно акцентувати на правильних рисах. Рекомендовано робити ставку на асиметрію, шари й чубчик, щоб створити ефект контуру.

Подовжена шеггі

За довжиною ця стрижка перевищує класичний боб. Її особливістю є об’єм біля коренів, який звужується до кінчиків, створюючи текстурований образ.

Коротка піксі

Ця стрижка чудово підходить для круглого обличчя, оскільки вдало підкреслює вилиці. Щільно обрізані пасма додають обличчю виразності та візуально звужують його.

Елегантний фліп

Кендалл Дженнер зі своєю короткою стрижкою ідеально демонструє, як підкручені кінчики можуть додати виразності образу й перетягнути увагу з обличчя на низ зачіски.

Підтягнуті кінчики всередину

Коротке волосся може виглядати красиво та різноманітно, якщо знати кілька простих технік вдосконалення. До прикладу, якщо підкрутити кінчики волосся до лиця, то вони будуть на лінії щелепи, підкреслять підборіддя й приховають круглі щоки.

Пляжні хвильки

Якщо у вас боб чи каре, то накрутіть пасма в легенькі хвильки, щоб створити додатковий об’єм.

До слова! Стрижка боб є ідеальною для тонкого волосся, надає об'єму й густини. Які варіанти стрижки боб зробити, щоб отримати об'єм – читайте в нашому матеріалі.