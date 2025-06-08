Парикмахеры отмечают, что для круглой формы лица надо использовать такие стрижки, которые подчеркнут участки чуть выше или чуть ниже широкой точки лица, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style.

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Отличным решением являются короткие стрижки, поскольку благодаря им можно выгодно акцентировать на правильных чертах. Рекомендовано делать ставку на асимметрию, слои и челку, чтобы создать эффект контура.

Удлиненная шегги

По длине эта стрижка превышает классический боб. Ее особенностью является объем у корней, который сужается к кончикам, создавая текстурированный образ.

Короткая пикси

Эта стрижка прекрасно подходит для круглого лица, поскольку удачно подчеркивает скулы. Плотно обрезанные пряди добавляют лицу выразительности и визуально сужают его.

Элегантный флип

Кендалл Дженнер со своей короткой стрижкой идеально демонстрирует, как подкрученные кончики могут добавить выразительности образу и перетянуть внимание с лица на низ прически.

Подтянутые кончики внутрь

Короткие волосы могут выглядеть красиво и разнообразно, если знать несколько простых техник совершенствования. К примеру, если подкрутить кончики волос к лицу, то они будут на линии челюсти, подчеркнут подбородок и скроют круглые щеки.

Пляжные волны

Если у вас боб или каре, то накрутите пряди в легкие волны, чтобы создать дополнительный объем.

К слову! Стрижка боб является идеальной для тонких волос, придает объем и густоту. Какие варианты стрижки боб сделать, чтобы получить объем – читайте в нашем материале.