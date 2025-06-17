Одной из лучших техник, которая позволяет сбросить несколько лишних лет является именно окрашивание волос, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty. Цвет натурального оттенка способен помочь выглядеть моложе и прекрасно обновить стиль. Правильно подобранный цвет даже способен сделать лицо сияющим и здоровым.

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Микроблондирование

Мелирование способно прекрасно освежить внешний вид. Есть несколько популярных техник, которые прекрасно подходят для женщин, чтобы создать эффект омоложения.



Окрашивание, которое омолаживает / Фото Pinterest

Балаяж

Эта техника мелирования прекрасно обрамляет лицо и освежает образ. Такое окрашивание привлекает внимание и акцентирует внимание на чертах лица – глазах, скулах и линии челюсти.



Оттенки волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Теплая брюнетка

Брюнеткам для омоложения вида стоит сделать окрашивание на два-три тона светлее, чтобы подчеркнуть теплые подтоны. Женщинам с темными от природы волосами, такой оттенок прекрасно подойдет, поскольку сделает образ более мягким.



Окрашивание, которое омолаживает / Фото Pinterest

Карамельный оттенок

Теплый тон окрашивания является универсальным и идеально подходят для тех, кто хочет иметь естественные локоны, но с ноткой свежести.



Оттенки волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Бронзовая корица

Такой оттенок хорошо осветляет лицо, сохраняя естественный вид волос. Цвет никого не разочарует, поскольку способен придать свежести благодаря мягким золотистым тонам.



Окрашивание, которое омолаживает / Фото Pinterest

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