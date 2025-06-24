Від правильно обраного дня залежить багато подій у житті, пише 24 Канал. Це можуть бути вигідні знайомства, доленосні зустрічі, збільшення зарплати, цікава подорож, здійснення мрій тощо.

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Календар стрижок кожного Місяця має різний вплив на людину, оскільки все залежить від фаз. За місячним календарем на липень 2025 року, циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Повня – 10 липня;

– 10 липня; Зростаючий Місяць – 1 – 9, 25 – 31 липня;

– 1 – 9, 25 – 31 липня; Спадаючий Місяць – 11 – 23 липня;

– 11 – 23 липня; Молодик – 24 липня.

Завдяки фазі Місяця, можна обрати найвигідніший день, який принесе в життя хороші події. Ми визначили хороші та невдалі дні для стрижки на липень.

1 липня – аби уникнути ламкості та сухості локонів, краще не відвідувати перукаря в цей день.

2 липня – присвятіть час для домашнього догляду за волоссям: зробіть відновлювальну маску своїми руками, зробіть скраб шкір голови, скористайтеся спеціальними корисними олійками.

3 липня – день, коли можна зробити ту стрижку, яку ви давно хотіли, але не наважувалися. Ризик вартий результату.

4 липня – нова стрижка приверне можливості та цікаві знайомства.

5 липня – вдалим рішенням буде коротка стрижка. Аби виглядати красивою та стильною, спробуйте піксі.

6 липня – сьогодні нейтральний день для стрижки. Особливо день не несе нічого хорошого чи поганого.

7 липня – енергетика дня несприятлива для будь-яких змін.

8 липня – ідеальний час для стрижки й фарбування. Щоб отримати ефектніший результат, поєднайте обидві процедури.

9 липня – кардинальні зміни зачіски допоможуть привабити успіх до кар’єрної сфери вашого життя.

10 липня – після стрижки сьогодні волосся ростиме дуже повільно, почне випадати і його буде важко вкладати.

11 липня – стрижка у цей день сприяє привабленню грошей у вашу сім'ю.

12 липня – щоб посилити свою харизму, відчути себе впевненішою і більш звабливою, зробіть ефектну стрижку.

13 липня – запис до перукаря в цей день краще скасувати, оскільки день погано вплине на долю.

14 липня – несприятливий день. Через стрижку ви ризикуєте погіршити стан волосся.

15 липня – дочекайтеся більш сприятливого дня походу до перукаря.

16 липня – якщо вас турбують посічені та сухі кінці волосся, то позбудьтеся від них прямо зараз.

17 липня – у цей день корисно стригти волосся та робити оздоровчі процедури.

18 липня – поспішіть до перукаря, якщо ваша мета – довгі локони. Оновлення довжини посприяє швидкому росту волосся.

19 липня – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день

20 липня – невдалий період для стрижки, зміну іміджу краще відтермінувати.

21 липня – зробити стрижку у стилі каскаду сьогодні буде вдалим рішенням.

22 липня – спробуйте підрізати кінчики, щоб ефективно оздоровити свої локони.

23 липня – це сприятливий день для модного фарбування, а від стрижки варто утриматися.

24 липня – щоб позбутися від негараздів в особистому житті, наважтеся на стильне боб-каре. Можна вибирати серед кількох варіацій: градуйований боб, французький чи подовжений.

25 липня – день підійде для експериментів з чубчиком. Якщо ви довго не наважувалися на трендову зміну іміджу, то сьогодні саме час.

26 липня – якщо зробити кардинальну стрижку у цей день, то скоріш за все волосся буде погано вкладатися у майбутньому і пасма не слухатимуться гребінця.

27 липня – перенесіть візит до перукаря. Зміна довжини призведе до погіршення стану здоров'я.

28 липня – зміна зачіски прискорить ріст волосся і позитивно вплине на ваші відносини з коханою людиною.

29 липня – у цей день можна повторити трендову стрижку на своєму волоссі, якщо хочете пришвидшити свій кар'єрний ріст і налагодити стосунки з колегами.

30 липня – цей день є негативним для відвідування перукарні. Волосся стане ламким та неслухняним.

31 липня – присвятіть день оздоровчим процедурам для свого волосся. Це можна зробити як в салоні за допомогою професіонала, так і в домашніх умовах. Приготуйте скраб і маску своїми руками з корисних інгредієнтів.