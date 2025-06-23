Після 55 років жінки воліють мати коротку стрижку, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Така зачіска вимагає мінімум часу для укладки й легка в догляді.

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Короткі структурні стрижки здатні підняти лінію обличчя та роблять фокус на очах та вилицях, відволікаючи увагу від вікових змін на лиці. Є кілька стрижок, які чудово пом’якшують риси обличчя й приховують зморшки.

Багатошаровий боб

Цей варіант стрижки передбачає різну довжину пасм, завдяки чому волосся має об’ємніший вигляд. Така зачіска підійде для тих, хто має тонке волосся, але хоче його зробити візуально об’ємнішим.

Фахівці рекомендують стрижку власницям овально, квадратної та серцеподібної форми обличчя. Шари роблять риси лиця гармонійнішими. Перед сушінням варто скористатися мусом та округлою щіткою, піднімаючи коріння, щоб надати пишності.



Стильні стрижки для жінок після 55 років / Фото Ukr. Media

Піксі з чубчиком

Правильно підстрижена піксі здатна омолодити та надати стильного вигляду. Зачіска акцентує увагу на лінії щелепи та вилицях. Текстурований чи рваний чубчик здатен приховати зморшки на лобі, скоригувати високий лоб чи надати баланс видовженому обличчю. Піксі гарно виглядає на тонкому волоссі, оскільки надає густоти.



Модні стрижки для жінок після 55 років / Фото Ukr. Media

Асиметричний боб

Такий варіант стрижки боб дещо нагадує каре. Асиметричний боб лише виділяється довшими передніми пасмами. Така стрижка підійде тим, хто не хоче занадто короткого волосся. Завдяки чітким формам зачіска підкреслює вилиці та робить акцент на рисах обличчя.

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Асиметричні лінії роблять стрижку сучасною. Довші пасма обрамляють обличчя, приховуючи вікові недоліки. Фахівці радять зачіску для власниць круглого та квадратного обличчя, позаяк передні пасма ідеально витягують обличчя.



Красиві стрижки для жінок після 55 років / Фото Ukr. Media

Щоб підтримувати зачіски в належному стані, потрібно раз на місяць звертатися до перукаря, щоб підстригти волосся, яке відросло.