Мелірування гарно пасує жінкам будь-якого віку, але чомусь більшість жінок після 50 років вважають цю техніку молодіжною, тому обирають повноцінне зафарбовування волосся, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty.

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Провідні колористи дали кілька порад, які допоможуть визначити, яке саме мелірування підібрати до свого типу волосся.

Поради для мелірування жінкам після 50 років

Красиво виглядає мелірування в тонах крижаного шампанського, сріблястого балаяжу чи перлинного блонду. Ці кольори чудово перекривають сивину й надають певної елегантності. Такий варіант підійде тим, хто хоче зберегти природність, при цьому зберігаючи стильний вигляд.

Для тих, хто хоче мінімізувати контраст між сивим та природним кольором, варто обирати світло-русяве мелірування. Завдяки такому вибору, пасма будуть виглядати природними й доглянутими. Краще техніку підбирати тим, в кого сивина зосереджена біля лінії росту волосся. Щоб досягнути плавного переходу, варто використовувати напівперманентні рідкі фарби.



Поради для мелірування / Фото Pexels

Важливо не забувати про підтримку чистого кольору. У цьому допоможуть тонуючі фіолетові шампуні, які нейтралізовують жовтизну й зберігають холодний відтінок.

Жінкам, в яких повністю сиве волосся, потрібно додавати глибокі тони в прикореневу зону або по всій довжині. Рекомендовано змішувати теплі й попелясті тони, щоб відновити насиченість кольору.

До слова, в моду повертаються зачіски в стилі 70-х років, тому рекомендуємо подивитися, що радять носити модні стилісти.

Загалом, чим світлішим є натуральне волосся, тим легше інтегрувати сивину. Мілірування може бути різним, тут все залежить від ступеню сивини. Це може бути точкове мелірування, балаяж чи повне змішування.